I Russo condividono una nuova immagine criptica di Avengers: Doomsday

Ieri è stata condivisa una nuova immagine teaser di Avengers: Doomsday. Il Marvel Cinematic Universe non ha ancora rilasciato un nuovo capitolo del franchise cinematografico degli Avengers durante la Saga del Multiverso. Mentre la Saga dell’Infinito dell’MCU contava su quattro film degli Avengers, il nuovo capitolo del franchise non ha visto riunirsi i più potenti eroi della Terra, una situazione che cambierà finalmente con due prossimi appuntamenti.

Come primo dei due nuovi film degli Avengers, Avengers: Doomsday, in uscita nel 2026, è sulla bocca di tutti. A differenza di altre uscite dell’MCU, il film è stato mantenuto segreto, e quasi nessuna foto o video dal set sono finiti in circolazione online. Con gli aggiornamenti su Avengers: Doomsday scarsi, i fan non vedono l’ora di dare un primo sguardo al film, che arriverà questa settimana.

Su Instagram, i fratelli Russo hanno condiviso un nuovo post criptico per anticipare Avengers: Doomsday in vista dell’arrivo del suo primo trailer nelle sale cinematografiche insieme ad Avatar: Fuoco e Cenere.

L’immagine è difficile da decifrare, con una forma bianca su uno sfondo nero. I fan hanno iniziato a tirare a indovinare quale potrebbe essere il significato del teaser di Avengers: Doomsday, spaziando da un ramo dell’albero Yggdrasil di Loki a nuovi appunti di Reed Richards e altro ancora. Forse il trailer di Avengers chiarirà la questione.

Sappiamo, dopo i leak di ieri, che ogni teaser trailer di Avengers: Doomsday verrà proiettato nelle sale per una settimana prima di passare al successivo, che durerà un mese. Al momento, i Marvel Studios non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito. Pertanto, la nuova immagine teaser dei registi per Avengers: Doomsday è stata condivisa la stessa settimana in cui i fan guarderanno il primo trailer del film MCU.

Non è la prima volta che i Russo anticipano Avengers: Doomsday con post criptici sui social media. Il 9 settembre, i Russo avevano anticipato il film degli Avengers con una lavagna simile a quella di Reed Richards ne I Fantastici Quattro: Gli Inizi. Era impossibile decifrare il significato delle note, ma il nuovo teaser di Doomsday potrebbe essere un’immagine ingrandita della lavagna.

In seguito, i registi del franchise di Avengers hanno condiviso un’anticipazione diversa. Il 30 settembre, i Russo hanno condiviso su Instagram una foto dal set di Avengers: Doomsday. A parte un uomo seduto su una sedia nell’ombra, che ne nascondeva il volto, non c’era nulla di chiaro. I Russo hanno scritto la didascalia dell’immagine: “Guardate bene…”. Il primo trailer di Avengers: Doomsday dovrebbe porre fine al mistero.

Avengers: Doomsday uscirà nelle sale il 17 dicembre 2026.