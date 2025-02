Upload 4 di Prime Video riceve un promettente aggiornamento sull’uscita

La finestra di uscita per la quarta stagione di Upload riceve un aggiornamento positivo. Portata sullo schermo dal co-creatore di Parks and Recreation Greg Daniels, la commedia fantascientifica Prime Video è iniziata nel maggio 2020 introducendo gli spettatori in un futuro prossimo in cui gli individui possono essere caricati in un aldilà virtuale di loro scelta. Guidata da Robbie Amell nel ruolo del programmatore informatico Nathan Brown, la quarta stagione di Upload segnerà la fine della serie. Tuttavia, non è stata ancora annunciata una data ufficiale di uscita.

TV Line ha fornito un aggiornamento sullo stato della commedia fantascientifica quando gli è stato chiesto, menzionando che le riprese si sono concluse lo scorso autunno e che la stagione 4 di Upload uscirà quest’anno. Tuttavia, si nota che i nuovi episodi probabilmente non usciranno fino ad aprile e potrebbero essere rilasciati molto più tardi.

Cosa significa la stagione 4 di Upload

C’erano due Nathan Brown nella stagione 3

Nel finale col botto della terza stagione di Upload, i due Nathan giungono a un accordo. Il vero Nathan avrebbe continuato la sua relazione con Nora (Andy Allo), mentre il Nathan di riserva avrebbe potuto portare avanti la sua storia d’amore con Ingrid (Allegra Edwards). Ma la calma situazione non dura a lungo. Nel finale di stagione, entrambi i Nathan sono stati catturati e solo uno sopravvive, anche se non è chiaro quale. Questa sarà la domanda a cui l’episodio finale potrebbe cercare di rispondere fin dall’inizio.

In una recente intervista con ScreenRant, Allo ha promesso che il finale di Upload sarà strabiliante e ha riconosciuto che molti spettatori continuano a chiedersi quale dei due Nathan sia sopravvissuto. A questo si aggiunge la domanda generale se e come gli eroi trionferanno sul loro ambiente corrosivo. L’ultimo aggiornamento significa che l’attesa per le risposte non sarà troppo lunga.

Daniels ha anche parlato di come la commedia di alto livello tenda a lasciare gli spettatori a chiedersi quale sarà il prossimo passo della serie. Questo è continuato nella terza stagione, che porta a casa il punto che un’utopia tecnologicamente guidata potrebbe non essere così confortante o idilliaca come pubblicizzata. È un tema che si concluderà, in un modo o nell’altro, nella quarta stagione di Upload. Qualunque versione di Nathan sia sopravvissuta, ed è possibile che entrambe le versioni trovino il modo di continuare a vivere, l’obiettivo potrebbe essere quello di assicurarsi che la società circostante funzioni in modo da portare benefici a tutti nel lungo periodo.