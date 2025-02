Yellowjackets – Stagione 3, Episodio 2: il fascino di Callie per Lottie spiegato dalla star Sarah Desjardins

La star di Yellowjackets Sarah Desjardins spiega la strana attrazione di Callie verso Lottie (Simone Kessell) nella terza stagione. La Callie di Desjardins è Shauna (Melanie Jayne Lynskey), la figlia di Jeff (Warren Kole) nella linea temporale attuale. Nella terza stagione di Yellowjackets, nell’episodio 2, Lottie, appena uscita da un ricovero psichiatrico, si presenta alla porta di Shauna per chiedere aiuto, e Callie è quella che convince i suoi genitori a lasciare che Lottie rimanga per una notte.

In un’intervista con ScreenRant, Desjardins spiega il fascino di Callie per Lottie nella terza stagione. La star spiega che dietro l’attrazione ci sono “molti livelli diversi” e che, anche se Callie può provare molte emozioni diverse quando Lottie è alla loro porta, la sensazione vincente è la “curiosità”. Con Lottie più aperta, c’è una reale possibilità per Callie di “ottenere le risposte” che muore dalla voglia di sapere. Ecco cosa ha detto:

Penso che ci siano tanti livelli diversi, ma il principale è che c’è un’energia in Lottie, come tutti sappiamo, come sa il pubblico. Alla fine della seconda stagione, Lottie forse riconosce qualcosa di simile in Callie. E Callie sente quello che dice, “È così potente”, ma non sa cosa significhi o cosa farne. Quando Lottie finisce sulla soglia di casa nostra, penso che stiano succedendo molte cose. È incuriosita da Lottie, ha paura di Lottie e si sente attratta da Lottie. C’è molta confusione.

Ma penso che alla fine la curiosità sia la sensazione che prevale. Lottie ha un’energia così aperta che penso che Callie veda che forse questa è l’opportunità per ottenere davvero le risposte da qualcuno che [lei] voleva sapere. Quindi, forse manipola un po’. Il risultato ovvio è che Lottie rimanga con noi dopo tutto, ovviamente. Callie fa solo quello che può, e vedremo come andrà avanti nel corso della stagione.

Cosa significa il commento di Desjardins per Callie nella terza stagione di Yellowjackets

Callie potrebbe scoprire altre verità

Il commento di Desjardins mette in evidenza le sfumature nel rapporto tra Callie e Lottie e ciò che Callie sta facendo nella terza stagione di Yellowjackets, suggerendo che il suo personaggio è sulla buona strada per scoprire la verità. In un’intervista separata, Kessell ha fatto luce su ciò che la Lottie adulta sta attraversando nella nuova stagione, spiegando che, a differenza dell’oscuro arco narrativo della stagione 2 di Lottie nella linea temporale passata, il suo personaggio “non ha basi” ed è “euforica”.

Nella stagione 3, episodio 2, Lottie fa un pigiama party con Callie e, prima che Shauna interferisca, sembra disposta a rispondere ad alcune domande.

Kessell ammette che Lottie sta “vivendo un momento infantile” ed è “molto vulnerabile”. Con Callie a casa dopo la sospensione, c’è una grande possibilità che possa scoprire più di quanto già sappia. Alla fine della terza stagione di Yellowjackets, episodio 2, lo show anticipa anche che potrebbero esserci altri sopravvissuti nella linea temporale attuale.