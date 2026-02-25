HomeSerie TvNews

Kaley Cuoco e Sam Claflin parlano di Vanished 2 dopo il finale shock della stagione 1

Di Redazione

-

Vanished serie tv 2026

Dopo il finale sorprendente della prima stagione, Vanished potrebbe non aver detto l’ultima parola. La serie thriller di MGM+, conclusasi il 22 febbraio, ha lasciato molte domande aperte sul destino dei protagonisti Alice e Tom.

Interpretati da Kaley Cuoco e Sam Claflin, i due personaggi si ritrovano al centro di una cospirazione internazionale dopo che Tom scompare misteriosamente durante una fuga romantica in Francia. Il finale rivela la sua vera identità: una spia infiltrata in una rete globale di traffico di esseri umani.

Cosa potrebbe succedere in una stagione 2?

Nonostante la serie fosse stata inizialmente presentata come miniserie, gli attori non escludono un possibile ritorno. Cuoco immagina un futuro in cui Alice sceglie di tenersi lontana dall’Europa e di proteggersi emotivamente dopo il tradimento subito. Per lei, il personaggio dovrebbe essere più prudente e costruire muri più alti.

Claflin, invece, propone un ribaltamento completo della dinamica: una seconda stagione in cui sia Tom a mettersi sulle tracce di Alice, invertendo il meccanismo della prima stagione. Una sorta di “Vanished 2” in cui a scomparire è lei.

Al momento, però, non è arrivata alcuna conferma ufficiale sul rinnovo.

Rinnovo possibile nonostante le recensioni contrastanti

La prima stagione ha ottenuto un 46% dalla critica e un 53% dal pubblico su Rotten Tomatoes, segno di un’accoglienza mista. Tuttavia, il dato più significativo riguarda gli ascolti: Vanished ha raggiunto il primo posto nella classifica streaming di MGM+ negli Stati Uniti poco dopo il debutto del 1° febbraio.

Non sarebbe la prima volta che una serie etichettata come “limited” torna con una seconda stagione, come già accaduto con Big Little Lies o The Flight Attendant, sempre con Cuoco protagonista.

Creata da David Hilton e Preston Thompson, la serie vede nel cast anche Matthias Schweighöfer, Karin Viard, Simon Abkarian e Dar Zuzovsky.

Per ora, tutte e quattro le puntate di Vanished sono disponibili in streaming su MGM+. Il futuro resta incerto, ma l’interesse del pubblico potrebbe spingere la piattaforma a dare il via libera a una seconda stagione.

Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
ALTRE STORIE

