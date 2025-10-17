VisionQuest: lo showrunner parla del ruolo di Ultron nella serie

VisionQuest concluderà la trilogia iniziata con WandaVision e proseguita lo scorso anno con Agatha All Along. C’è grande fermento intorno a ciò che questo significa per l’MCU, in particolare con Avengers: Doomsday all’orizzonte. La serie affronterà probabilmente lo status di Scarlet Witch dopo la sua apparente scomparsa in Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Per quanto riguarda Vision, si ricongiungerà con i suoi figli, Billy e Tommy Maximoff, e con alcune IA familiari del suo passato e di quello dell’MCU (che, secondo recenti voci, si nascondono a Madripoor dopo aver assunto in qualche modo forma “umana”).

Ci sono state alcune preoccupazioni tra i fan riguardo al fatto che Ultron di James Spader, ad esempio, sia stato ritratto in questo modo per risparmiare sui costi degli effetti speciali. Il design del cattivo in Avengers: Age of Ultron del 2015 era stato un argomento piuttosto controverso all’epoca, e i fan hanno aspettato più di un decennio per vedere l’androide tornare in piedi. Parlando con Phase Hero, lo showrunner di VisionQuest, Terry Matalas, ha confermato che vedremo Ultron nella sua vera forma. “Si vede il robot Ultron, ma si vedono anche molto James Spader e Paul Bettany insieme”, ha anticipato. “Sono davvero il cuore pulsante della serie”.

Ha aggiunto che la serie funge da “veicolo per Bettany e Spader” ed è evidente che VisionQuest affronterà finalmente ciò che è successo dopo lo scontro finale tra Vision e Ultron nel bosco alla fine di Avengers: Age of Ultron. Questo è stato lasciato volutamente ambiguo; anche se sembrava probabile che Vision avesse distrutto suo “padre”, è stato a lungo ipotizzato che potesse averlo lasciato libero (o che Ultron avesse trovato un modo per fingere la sua morte). Il cattivo è stato chiaramente molto impegnato, circondandosi di una sorta di famiglia a Madripoor.

Ci sono ancora molte cose che non sappiamo su VisionQuest e, secondo Matalas, possiamo aspettarci che ogni episodio sia completamente unico. “Tutti”, ha risposto dopo che gli è stato chiesto se avesse un episodio preferito. “Ad essere onesti, sono tutti molto diversi. Ognuno di essi è un tipo di film diverso, quindi di ognuno potrei dire: ‘Non vedo l’ora di vederlo, non vedo l’ora di vederlo’. Sono tutti così diversi, ma tutti hanno dei momenti che preferisco”.