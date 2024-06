Watchmen: il primo trailer del film d’animazione in due parti assomiglia molto all’adattamento di Zack Snyder

Chi vuole guardare un altro adattamento diretto di Watchmen? Gli aggiornamenti sono stati scarsi da quando abbiamo saputo che la Warner Bros. Animation e i DC Studios stavano sviluppando un film d’animazione basato sull’iconica graphic novel di Alan Moore e Dave Gibbons durante il SDCC dello scorso anno, ma ora è stato rilasciato online il primo teaser trailer.

Il film evento in due parti utilizza lo stile dell’animazione in computer grafica: il primo capitolo dovrebbe debuttare nel corso dell’anno e il secondo nel 2025. Il progetto è stato descritto come “un balzo in avanti per la nostra DC Cinematic Animation”. Il trailer anticipa alcuni momenti chiave che saranno sicuramente familiari ai fan del fumetto – e dell’adattamento live-action di Zack Snyder!

Non si può fare a meno di notare che questo film assomiglia molto a quello del 2009, che, a dire il vero, ha anche ricreato numerosi pannelli dalla pagina. Tuttavia, siamo sicuri che alcuni fan speravano in una rivisitazione completamente nuova del materiale, piuttosto che in un’altra versione pedissequamente fedele.

Il filmato ci permette di vedere la maggior parte dei personaggi principali, tra cui il Comico, il Dottor Manhattan, Silk Spectre, Nite Owl e Rorschach, che ancora una volta sembra essere il fulcro della storia.

Con una mossa un po’ insolita, il trailer è stato rilasciato prima dell’annuncio del team creativo e del cast vocale, ma ci assicureremo di aggiornarlo non appena la WB condividerà i dettagli.

Nel 2019 la HBO ha realizzato una serie sequel di Watchmen con grande successo. La serie si è conclusa con un cliffhanger (di un certo tipo), ma non si è saputo nulla di una seconda stagione e lo scrittore Damon Lindelof ha dichiarato in alcune interviste che è altamente improbabile che ciò accada.