Watson: la nuova serie rivela il primo sguardo al detective Lestrade

Lo show della CBS “Watson” ha pubblicato le prime foto del detective Lestrade. Lo show, adattamento delle storie di Sherlock Holmes di Sir Arthur Conan Doyle, segue il dottor John Watson, che apre una clinica a Pittsburgh un anno dopo l’apparente morte di Sherlock Holmes, per curare pazienti con strani problemi. A seguito degli ottimi ascolti, la seconda stagione di Watson è stata rinnovata nel marzo 2025 e potrebbe presentare in modo importante Lestrade, che farà il suo debutto in un prossimo episodio.

Secondo TV Insider, sono state pubblicate le prime foto di Lestrade, che rivelano che il noto personaggio delle storie di Sherlock Holmes non sarà un uomo. Lestrade è invece una detective della polizia di Pittsburgh ed è interpretata da Rachel Hayward. Un’immagine mostra Lestrade seduta alla sua scrivania, con aria pensierosa, mentre l’altra la ritrae in piedi con il Watson interpretato da Morris Chestnut. Il personaggio farà il suo debutto nel decimo episodio della prossima stagione 1, intitolato “L’uomo con la mano aliena”. Guarda le immagini qui sotto:

Cosa significa per l’introduzione di Watson in Lestrade

Le immagini presentano Lestrade come una detective forte e stanca del mondo che sembra avere molta esperienza nel suo ruolo e che avrà almeno un incontro con Watson nel suo episodio di debutto. È chiaramente una professionista ben vestita che prende sul serio il suo lavoro e sembra che sarà ligia alle regole, il che la metterà sicuramente in conflitto con Watson e le sue teorie.

Watson è una serie che ha cercato di fare qualcosa di diverso dagli altri progetti su Sherlock Holmes, e l’idea di fondo della serie, ovvero un dramma medico combinato con un programma poliziesco, ha già attirato un forte numero di spettatori. Il personaggio di Lestrade è una parte fondamentale delle storie di Holmes e probabilmente sarà anche una parte importante di Watson. Interpretare il detective come una donna porta una nuova dinamica allo show e dà a Watson un alleato nelle forze di polizia con cui sviluppare un forte rapporto.