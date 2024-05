What If…?: la terza stagione sarà “il culmine della trilogia”

What If…? ha inaugurato la Marvel Animation e la serie, di grande successo di pubblico e critica, arriverà ora alla sua terza stagione. ComicBook.com ha incontrato il produttore esecutivo e responsabile TV, streaming e animazione dei Marvel Studios Brad Winderbaum e ha appreso che la stagione 3 di What If…? (che dovrebbe essere lanciata entro la fine dell’anno o all’inizio del 2025) probabilmente sarà l’ultima.

“La terza stagione di What If…? potrebbe essere quella che uscirà dopo, in termini di animazione,” ha iniziato. “Questo è il culmine di una trilogia. In realtà siamo vicini a completarla, e sembra davvero che tu abbia vissuto questa straordinaria esperienza emotiva con Uatu.” “La cosa fantastica dell’Osservatore è che si presenta come indifferente, freddo e solo un osservatore, appunto, ma si preoccupa più di chiunque altro”, ha aggiunto Winderbaum. “Questo sarà pienamente visibile nella terza stagione.”

Per quanto ne sappiamo, era previsto che What If…? durasse solo tre stagioni, quindi questa non è una cancellazione, ma solo la conclusione completa di un progetto articolato.

Le nuove immagini della terza stagione di What If…? mostrano Wilson al fianco di Monica Rambeau (Teyonah Parris), insieme sicuramente in una qualche pericolosa missione. Sam è diventato Capitan America dopo gli eventi di Avengers: Endgame e The Falcon and the Winter Soldier, dove il personaggio ha dovuto trovare la forza per assumere il ruolo in un mondo che non lo voleva come proprietario dello scudo. Ciò nonostante, Sam è pronto a affrontare le sfide che lo attendono nella realtà alternativa tenuta d’occhio dall’Osservatore.

L’unico eroe che appare costantemente nella serie è Captain Carter (Hayley Atwell), a cui è stata data l’opportunità di diventare un Super Soldato nel suo universo, al posto di Steve Rogers (Chris Evans). Carter ha anche sviluppato un’amicizia con l’Osservatore, dal momento che nel corso di due stagioni della serie lo ha affiancato nelle missioni in cui lui non può interferire a causa della sua natura di osservatore esterno degli eventi.

Tenendo conto di come la seconda stagione di What If…? è stata presentata in anteprima su Disney+ il mese scorso, potrebbe passare un po’ di tempo prima che L’Osservatore e Captain Carter ritornino con nuove avventure. La terza stagione non ha ancora una data di uscita. Nel frattempo, i Marvel Studios stanno lavorando su diverse serie animate per tenere occupati i fan fino ad allora, tra cui Eyes of Wakanda, Your Friendly Neighbourhood Spider-Man e X-Men ’97.