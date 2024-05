X-Men ’97, la terza stagione ha un nuovo Head Writer

I Marvel Studios hanno presentato per la prima volta la loro etichetta “Marvel Animation” nel 2021 con What If…? Ora, dopo X-Men ’97, titoli del calibro di Eyes of Wakdanda, Marvel Zombies e Your Friendly Neighborhood Spider-Man stanno diventando realtà, promettendo grandi avventure animate.

In una conversazione con Entertainment Weekly, al produttore esecutivo e responsabile TV, streaming e animazione dei Marvel Studios Brad Winderbaum è stato chiesto dei piani per X-Men ’97. Anche se il lavoro sulla seconda stagione è quasi completo, si sta svolgendo senza alcun tipo di input da parte del capo sceneggiatore licenziato Beau DeMayo.

Il dirigente dice che il team “avrà un nuovo Head Writer per la terza stagione” e si è affrettato ad aggiungere: “Stiamo onorando le idee di Beau per la seconda stagione”. Winderbaum ha anche definito il regista Jake Castorena “un architetto straordinario a pieno titolo”.

“Gran parte della narrazione visiva di questo spettacolo viene da lui e dal nostro fantastico team di registi”, aggiunge. “Quindi sembra che ci sia una voce coerente. Il mantra è lo stesso, gli obiettivi sono gli stessi e il materiale originale è lo stesso. Finché questo è il nostro principio guida, onorare i fumetti e lo spettacolo originale, questo è il nocciolo della ricerca creativa.”

Al momento, non si sa chi prenderà il posto di DeMayo (che ha recentemente commentato il suo coinvolgimento nella seconda stagione) come capo sceneggiatore/showrunner.

Tutti gli episodi di X-Men ’97 sono ora in streaming su Disney+.

Cosa c’è da sapere su X-Men ’97?

La nuovissima serie X-Men ’97, composta da 10 episodi, è arrivata in streaming a partire dal 20 marzo. La serie rivisita l’epoca iconica degli anni ‘90, con il gruppo di mutanti che usa i propri poteri straordinari per proteggere un mondo che li odia e li teme, vengono messi alla prova come mai prima d’ora, costretti ad affrontare un nuovo futuro pericoloso e inaspettato.

Il cast delle voci nella versione originale include Ray Chase (Ciclope), Jennifer Hale (Jean Grey), Alison Sealy-Smith (Tempesta), Cal Dodd (Wolverine), JP Karliak nel ruolo di Morph, Lenore Zann nel ruolo di Rogue, George Buza nel ruolo di Bestia, AJ LoCascio (Gambit), Holly Chou (Jubilee), Isaac Robinson-Smith (Alfiere), Matthew Waterson (Magneto) e Adrian Hough (Nightcrawler).