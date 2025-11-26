Will Trent – Stagione 4: trailer anticipa un ritorno entusiasmante tra le preoccupazioni per la morte dei personaggi

La quarta stagione di Will Trent ottiene un trailer vivace che ignora le preoccupazioni relative alla possibile morte di personaggi importanti. Mentre il ciclo 2025-2026 delle reti televisive continua, alcuni programmi sono ancora in attesa di tornare per le rispettive stagioni. Tra questi c’è Will Trent, dato che la ABC, ancora una volta, ritarda il suo ritorno dalla pausa estiva a una premiere di metà stagione. Per quanto possa essere frustrante, la serie procedurale di Ramón Rodríguez ha riscosso successo con questa impostazione, quindi non è del tutto un male.

Essendo uno dei programmi più visti della ABC, la serie TV tratta dal romanzo di Karin Slaughter ha raccolto ogni settimana 4-5 milioni di spettatori per la rete. Will Trent è attualmente rinnovato fino alla quarta stagione, ma se riuscirà a mantenere la sua popolarità, si può dire con certezza che continuerà la sua corsa sul piccolo schermo per diversi anni ancora. Per ora, tuttavia, la serie sta valutando potenziali cambiamenti importanti in vista del suo ritorno a gennaio.

Non si direbbe che Will Trent rischi di perdere due personaggi fissi della serie, a giudicare dal nuovo trailer pubblicato dalla ABC. Nella clip, il protagonista interpretato da Rodríguez è affiancato dal resto del Georgia Bureau of Investigation (GBI) che si scatena al ritmo di “Time Has Come Today” dei Chambers Brothers. Guarda il vivace promo qui sotto:

Come promemoria, il finale della terza stagione di Will Trent ha presentato alcuni sviluppi dei personaggi che dovrebbero avere un seguito nella quarta stagione. Per cominciare, è stato rivelato che Angie è incinta di Seth. Anche se lei e Will si erano tecnicamente lasciati, c’era ancora una flebile speranza che potessero tornare insieme. Questa possibilità esiste ancora, nonostante la situazione attuale di Angie, ma avere un figlio cambierebbe il loro modo di affrontare le cose.

Da un’altra parte, la vita di Amanda era in bilico, poiché era stata colpita mortalmente durante la situazione con gli ostaggi. Nel frattempo, la trama del tumore al cervello di Ormewood ha avuto uno sviluppo inaspettato quando lui è improvvisamente collassato. Al momento, il destino di entrambi rimane incerto. Nonostante ciò, Jake McLaughlin e Sonja Sohn ballano allegramente con Rodríguez e il resto del cast nel trailer sopra citato, dando ai fan la speranza che Amanda e Ormewood alla fine sopravvivranno alle loro rispettive prove.

Ciò che incuriosisce è se il clip sia indicativo del tono e dell’atmosfera generale della Will Trent stagione 4. La serie della ABC ha fatto un ottimo lavoro nell’affrontare sia scene drammatiche che comiche, rendendola una delle serie procedurali più equilibrate della TV generalista. Fortunatamente, i fan non dovranno aspettare troppo a lungo, poiché la serie tornerà tra poche settimane.