Win or Lose: ecco il trailer della nuova serie Pixar

Win or Lose, la prima serie originale Pixar Animation Studios che debutterà su Disney+ il 19 febbraio, segue le storie intrecciate di otto diversi personaggi che si preparano alla loro più importante partita di softball: dei ragazzi insicuri, i loro genitori iperprotettivi, persino un arbitro innamorato. Sono disponibili il trailer, le key art e le immagini della nuova serie.

Da dove nasce l’idea di Win or Lose?

“Da piccola ho giocato a softball”, ha dichiarato Carrie Hobson, sceneggiatrice, regista ed executive producer della serie insieme a Michael Yates. “Ispirati da questa esperienza, abbiamo pensato che il softball fastpitch fosse lo sfondo perfetto per la serie. Ci sono così tante sfaccettature che amo dello sport: può tirar fuori il meglio e il peggio di una persona, e anche quella più calma può perdere le staffe. Quando si tratta di vincere o perdere, le conseguenze non sono nulla, eppure sono tutto. Ci sembrava davvero l’arena migliore per i temi che amavamo”.

Secondo Yates, l’idea di mettere in luce prospettive diverse è nata dalla vita quotidiana all’interno di Pixar. “Io e Carrie lavoravamo insieme a Toy Story 4”, ha detto. “Eravamo entrambi story artist e parlavamo di molte cose che accadevano nel film, così come di quelle che succedevano nel mondo, come attualità e notizie. Avevamo sempre reazioni o interpretazioni diverse della stessa riunione. Uno di noi diceva: ‘È andata benissimo!’ e l’altro diceva: ‘No! È stato terribile, di cosa stai parlando?’. Ci siamo resi conto che le esperienze che viviamo cambiano la nostra percezione di un evento. Volevamo raccontare una storia che illustrasse tutto questo”.

Nella versione originale, il cast vocale di Win or Lose è composto da Will Forte, Rosie Foss, Josh Thomson, Milan Elizabeth Ray, Rosa Salazar, Dorien Watson, Izaac Wang, Chanel Stewart, Lil Rel Howery, Melissa Villaseñor, Jo Firestone, Flula Borg, Kyleigh Curran, Jaylin Fletcher, Erin Keif, Tom Law, Beck Nolan, Orion Tran e Rhea Seehorn. La serie, che presenta prospettive incredibilmente divertenti, molto emozionanti e animate in modo unico, è prodotta da David Lally, con le musiche del compositore Ramin Djawadi e le canzoni originali di CAMPFIRE e Djawadi.