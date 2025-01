Mud: la spiegazione del finale del film con Matthew McConaughey

Scritto e diretto da Jeff Nichols (regista anche di Loving, Midnight Special e The Bikeriders), il suo terzo lungometraggio Mud (qui la nostra recensione) è un film drammatico che evoca il fascino e la nostalgia di una storia come quelle dello scrittore Mark Twain. Ambientato nell’Arkansas rurale sulle rive del Mississippi, il film segue infatti la toccante storia di due quattordicenni che trovano e fanno amicizia con un fuggitivo della legge, imparando lezioni importanti sull’amicizia, la famiglia e l’amore lungo la strada. Matthew McConaughey è l’eccezionale protagonista del film, mentre Tye Sheridan e Jacob Lofland sono altrettanto i due ragazzi in cerca di avventure.

Proprio grazie a questi protagonisti, prende vita un racconto di formazione e d’avventura molto emozionante. Mud è dunque il tipo di film che lascia un segno indelebile e che rimane impresso per molto tempo dopo la sua conclusione, la quale però spinge a porsi alcune domande. Se volete saperne di più sul finale del film e sul suo significato per i personaggi, in questo articolo si approfondirà tutto ciò. Prima di entrare però nel dettaglio del finale pieno di speranza che sembra un nuovo inizio per i protagonisti, proponiamo qui un breve riassunto della trama del film.

La trama di Mud

Ellis e Neckbone sono due amici che vivono in una piccola città fluviale dell’Arkansas rurale. Un giorno, si recano in barca su un’isola remota del Mississippi dove trovano un piccolo cabinato miracolosamente incastrato in alto su un albero. Pensando che la barca sia stata trasportata sull’albero da un’alluvione, i ragazzi decidono di rivendicarne la proprietà, per usarla come casa sull’albero, prima di scoprire che qualcun altro vive già lì. Un uomo – sporco, robusto e apparentemente pericoloso – ha infatti occupato quella barca. Si chiama Mud e sembra che stia aspettando che l’amore della sua vita lo raggiunga per poter fuggire insieme.

Più i ragazzi parlano con Mud e ascoltano le sue storie accattivanti, più si scoprono conquistati dal suo fascino e dal suo carattere romantico. Ellis e Neckbone iniziano dunque a portare a Mud scatolette di cibo per la fame, ma ben presto lui gli fa svolgere compiti e commissioni più pesanti. Ellis, i cui genitori sono sull’orlo del divorzio, si lega più profondamente all’uomo, prendendolo per buono e attirato dalla devozione di Mud verso il suo vero amore, molto diversa da quella dei genitori di Ellis. Apprendendo però che Mud è in fuga perché ha ucciso un uomo che ha ingravidato e poi picchiato Juniper, l’amore d’infanzia di Mud, i ragazzi decidono di aiutarlo a ricongiungersi con la donna e a fuggire insieme.

La spiegazione del finale: Mud viene ucciso nella sparatoria?

Nel finale del film, dopo aver portato Ellis all’ospedale e aver dato un’ultima occhiata a Juniper, Mud torna sull’isola e porta la barca in acqua con successo. Neckbone lo porta poi a trovare Ellis a casa sua per dirgli addio prima di partire per sempre. In quel momento, Carver e la sua banda di cacciatori di taglie entrano però in casa di Ellis e iniziano a sparare all’impazzata. I genitori lui sono bloccati in un armadio, impossibilitati a raggiungerlo, ma Mud si assicura che Ellis rimanga nascosto e fuori pericolo. Tom Blankenship, invece, aiuta eliminando diversi aggressori con il suo fucile da cecchino dall’altra parte del fiume.

Mud salva Ellis e cerca di scappare, ma Carver gli spara e Mud cade nel fiume, colpito dal proiettile. Quando la polizia arriva, trova tutti gli aggressori morti. Uno degli agenti riconosce il corpo di Carver e chiama King per informarlo della morte del figlio. Qualche giorno dopo, Ellis assiste da lontano alla demolizione della sua vecchia casa da parte della River Authority. Neckbone gli dice che la polizia non ha mai trovato il corpo di Mud nel fiume, il che significa che c’è la possibilità che sia fuggito. Il padre di Ellis lo accompagna quindi nella nuova casa, un complesso di appartamenti di lusso in città, e gli chiede di prendersi cura della madre.

A quel punto, Mud viene mostrato vivo e in via di guarigione, sulla via della libertà con Tom. Sono sul cabinato, alla foce del fiume Mississippi, e si stanno dirigendo verso il Golfo del Messico. Il film si conclude dunque su note positive, che sembrano offrire ai protagonisti un nuovo inizio. Anche se Ellis non è sicuro del destino di Mud, vive con la speranza che il suo amico sia sopravvissuto. Con il trasferimento nel nuovo quartiere, il ragazzo ha poi altro a cui pensare, dal momento che vede un gruppo di belle ragazze più grandi che vivono nello stesso edificio. Per Mud, invece, la fine è agrodolce perché, anche se riesce a fuggire, ha rotto la sua relazione con Juniper.

Cosa succede a Juniper?

Juniper ama Mud, è certo, ma il suo amore non ha la stessa intensità di quello di Mud. Lui non si fa scrupoli a uccidere un uomo che ha fatto del male alla sua amata, mentre lei non riesce a fuggire con lui e a passare il resto della sua vita nascondendosi dalla legge. Sa di aver sbagliato a prendere in giro Mud e per questo dice a Ellis di fargli sapere che capisce il motivo per cui lui la sta lasciando. Il personaggio di Juniper ricorda un po’ Jenny Curran di Forrest Gump. Ma la scelta finale che compie è diversa: Juniper sceglie di lasciare andare Mud invece di tenerlo stretto a sé. È visibilmente triste per la sua decisione, ma il finale del film non mostra cosa le accade. L’ultima volta che la vediamo è quando vede Mud da lontano e gli fa un ultimo saluto, prima della sparatoria.

Mud è come un figlio per Tom

Nei primi 10 minuti del film, viene stabilito che Tom Blankenship, il vicino di Ellis dall’altra parte del fiume, è un solitario. Mud conferma che Tom è rimasto da solo da quando sua moglie è morta anni prima. Anche se preferisce la sua esistenza solitaria, Tom sacrifica questa e le comodità della sua casa per salvare Mud e fuggire con lui. Racconta anche di aver trovato Mud nella foresta da bambino, completamente solo, e di averlo accolto. Anche se non viene detto esplicitamente, si può supporre che Tom abbia cresciuto Mud e che quindi lo consideri un figlio. È allora logico che Tom scelga di fare ciò che Juniper non ha potuto fare e di lasciarsi tutto alle spalle per vivere una vita da fuggitivo con Mud.

Ellis è alla ricerca del significato di amore

Per quanto riguarda Ellis, si trova a un punto di svolta nella sua vita quando incontra Mud. Tutto sta cambiando intorno a lui: sta cercando di definire l’amore e di trovare il suo posto nel mondo. Quando viene pubblicamente scaricato dalla ragazza che presume essere la sua fidanzata, è ferito e arrabbiato e punta il dito contro Mud, che considera una fonte d’ispirazione, affascinato dall’amore incrollabile e apparentemente imperituro di lui per Juniper. Quando Ellis scopre però che anche l’amore di Mud ha dei limiti, la disillusione lo fa sentire come se fosse stato tradito dal suo amico. Nel finale, tuttavia, comprende che tutto questo è normale e smette dunque di ricercare la perfezione, avendo appreso questa come lezione da Mud.