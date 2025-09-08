HomeSerie TvNews

Wonder Man non proporrà nessun cameo Marvel

Di Chiara Guida

-

Wonder Man MCU

La prossima serie Marvel Spotlight, Wonder Man, arriverà su Disney+ questo dicembre, ma a parte alcune immagini e un primo sguardo a alcune scene della serie tramite un paio di brevi teaser promozionali, non c’è stato molto da segnalare negli ultimi due mesi.

Aspettiamo un trailer vero e proprio abbastanza presto, ma per ora MTTSH ha condiviso alcuni nuovi dettagli che alcuni potrebbero trovare un po’ deludenti. Sebbene sia diventato meno comune negli ultimi anni, i fan si sono abituati alle apparizioni a sorpresa dei personaggi nei progetti dei Marvel Studios, ma lo scooper afferma che “Wonder Man è piuttosto autonomo, quindi non aspettatevi cameo”.

Il responsabile dello streaming, della televisione e dell’animazione della Marvel, Brad Winderbaum, ha recentemente confermato il numero di episodi della serie, esprimendo anche il suo sostegno a Wonder Man come “la migliore serie che nessuno abbia mai visto”.

“Wonder Man è composta da otto episodi. È una novità assoluta per la Marvel”, dice il dirigente a Collider. “È nata direttamente dalle menti di Destin Daniel Cretton e Andrew Guest. Onestamente, è una delle mie cose preferite in assoluto. Penso che sia la serie migliore che nessuno abbia mai visto, e sono molto emozionato di vedere la reazione del pubblico. Penso che sia una lettera d’amore a ciò che facciamo come registi. È una lettera d’amore alla recitazione come professione, ed è una serie molto sincera e bella.”

I commenti di Winderbaum sono in linea con le precedenti indiscrezioni secondo cui la serie è stata sviluppata come una satira sui supereroi e “una lettera d’amore a Los Angeles e all’industria”. Abbiamo anche sentito che i produttori Destin Daniel Cretton e Andrew Guest stanno puntando su un tono simile a serie come Silicon Valley, Dave e Barry.

Per quanto riguarda la durata degli episodi, Winderbaum afferma che varierà. “C’è un po’ di margine di manovra per quanto riguarda la durata degli episodi, quindi credo che il nostro episodio più breve sia di circa 20 minuti, mentre il più lungo di circa 40 minuti.”

Tutto quello che sappiamo su Wonder Man

I Marvel Studios hanno rivelato ben poco su Wonder Man, anche se sappiamo che Sir Ben Kingsley riprenderà il ruolo di Trevor Slattery in Iron Man 3 e Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli. Byron Bowers si è recentemente unito al cast, mentre Ed Harris, Bob Odenkirk e Courtney Cox sono tra coloro che si dice possano apparire.

Stella Meghie (The Photograph) si occuperà della regia di più episodi, mentre Cretton sarebbe stato incaricato di dirigere le prime due puntate. Wonder Man è stato precedentemente descritto come una “satira sui supereroi” e “una lettera d’amore a Los Angeles e all’industria”.

Wonder Man ha fatto il suo debutto nei fumetti Marvel Comics nelle pagine di Avengers #9 nel 1964. Inizialmente un cattivo, fu poi ritrasformato in un eroe (e in un Vendicatore) negli anni Settanta. Il Tristo Mietitore è suo fratello e le sue onde cerebrali sono state utilizzate da Ultron come base per la Visione; in seguito, si è unito ai Vendicatori della Costa Ovest ed è diventato una star di Hollywood.

Wonder Man non ha ancora una data di messa in onda confermata.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice di Cinefilos.it, lavora come direttore della testata da quando è stata fondata, nel 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
