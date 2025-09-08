Channing Tatum anticipa il nuovo accento di Gambit in Avengers: Doomsday: “Bisogna davvero giocarci”

Channing Tatum riprenderà il ruolo di Gambit in Deadpool e Wolverine in Avengers: Doomsday, e l’attore ha recentemente rivelato che il Ragin’ Cajun verrà preso un po’ più sul serio quando tornerà nel Marvel Cinematic Universe. In una precedente intervista, Tatum ha spiegato perché non userà un accento “cajun” difficile da capire per Doomsday.

“Non userò un accento cajun. [I registi Anthony e Joe Russo] vogliono che le cose siano divertenti, ma non vogliono essere come Deadpool. Vogliono mantenere il dramma e tenerlo stretto. Quando Gambit diventa serio – quando toglie la maschera del Mardi Gras – le cose contano.”

Gambit avrà comunque un accento della Louisiana, e durante una nuova intervista con EW, Tatum ha spiegato come è arrivato al nuovo accento “addolcito”. “L’accento è un problema. È difficile spiegarlo a qualcuno che non è del Sud, non è della Louisiana. Mio padre è di New Orleans. Ho vissuto lì. Quell’accento ha un ampio spettro. Non puoi capirlo affatto, e a volte sì. Quindi devi davvero giocarci.”

“C’è molta esposizione da fare in quei film, e puoi anche farlo”, ha aggiunto. “Quindi è stata una cosa strana ma davvero gratificante. Quando cerchi di infilare un chiodo quadrato per così tanto tempo e poi finalmente ci riesci, allora dici: ‘Sì! Bene! Fantastico. Ora siamo pronti’. Quindi è divertente.”

Tatum ha anche attribuito a Ryan Reynolds il merito di aver convinto Kevin Feige dei Marvel Studios che “poteva farcela” nei panni di Gambit in Deadpool e Wolverine.

Non siamo ancora sicuri di quanto importante sarà il ruolo di Channing Tatum in Doomsday, ma l’attore ha recentemente rivelato di avere una scena di “grande combattimento” con il Dottor Destino di Robert Downey Jr., abbastanza intensa da causargli un infortunio. Si dice che Tatum cammini con una “notevole zoppia” e che si stia sottoponendo a fisioterapia prima di tornare a girare le sue scene.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd / Ant-Man, Simu Liu / Shang-Chi, Tom Hiddleston / Loki, Lewis Pullman / Bob-Sentry, Florence Pugh / Yelena, Danny Ramirez / Falcon, Ian McKellen / Magneto, Sebastian Stan / Bucky, Winston Duke / M’Baku, Chris Hemsworth / Thor, Kelsey Grammer / Beast, James Marsden / Cyclops, Channing Tatum / Gambit, Wyatt Russell / U.S. Agent, Vanessa Kirby / Sue Storm, Rebecca Romijn / Mystique, Patrick Stewart / Professor X, Alan Cumming / Nightcrawler, Letitia Wright / Black Panther, Tenoch Huerta Mejia / Namor, Pedro Pascal / Reed Richards, Hannah John-Kamen / Ghost, Joseph Quinn / Johnny Storm, David Harbour / Red Guardian, Robert Downey Jr. / Doctor Doom, Ebon Moss-Bachrach / La Cosa, Anthony Mackie / Captain America.