Alan Cumming ha concluso le sue riprese di Avengers: Doomsday

Di Chiara Guida

Alan Cumming

Alan Cumming si è portato a casa l’Emmy come miglior conduttore di un reality show per “The Traitors” domenica sera ai Creative Arts Emmy. Ma nel backstage, a Cumming, che riprenderà il ruolo di Nightcrawler da X2 in Avengers: Doomsday, è stato chiesto come si stesse preparando a interpretare di nuovo il personaggio. L’attore ha confermato di aver già terminato le riprese: “Beh, l’ho già fatto. L’ho finito“.

L’attore ha continuato dicendo: “Ho fatto un sacco di stunt e mi sono allenato molto. È stato fantastico”. Ha scherzato: “Gli stuntman non riuscivano a credere che potessi alzarmi, figuriamoci saltare in giro e fare questa boxe e questo allenamento”.

Alan Cumming ha ammesso di essersi dimenticato di rivedere il primo film prima di riprendere il personaggio. Ma si è rivelato vantaggioso per l’attore e per il suo processo creativo. “Penso che sia stato questo a rendermi davvero utile, perché è un film molto intenso e pieno di cose diverse.”

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd / Ant-Man, Simu Liu / Shang-Chi, Tom Hiddleston / Loki, Lewis Pullman / Bob-Sentry, Florence Pugh / Yelena, Danny Ramirez / Falcon, Ian McKellen / Magneto, Sebastian Stan / Bucky, Winston Duke / M’Baku, Chris Hemsworth / Thor, Kelsey Grammer / Beast, James Marsden / Cyclops, Channing Tatum / Gambit, Wyatt Russell / U.S. Agent, Vanessa Kirby / Sue Storm, Rebecca Romijn / Mystique, Patrick Stewart / Professor X, Alan Cumming / Nightcrawler, Letitia Wright / Black Panther, Tenoch Huerta Mejia / Namor, Pedro Pascal / Reed Richards, Hannah John-Kamen / Ghost, Joseph Quinn / Johnny Storm, David Harbour / Red Guardian, Robert Downey Jr. / Doctor Doom, Ebon Moss-Bachrach / La Cosa, Anthony Mackie / Captain America.

