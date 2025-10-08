Wonder Man: Yahya Abdul-Mateen II condivide il nuovo logo

La prossima serie Marvel Spotlight, Wonder Man, arriverà su Disney+ questo dicembre e, nonostante siano state mostrate alcune immagini promozionali e brevi frammenti di filmato, Disney+ non ha ancora pubblicato un trailer completo.

Si vociferava che il primo teaser sarebbe uscito questo sabato durante il New York Comic-Con, e il seguente post su Instagram della star Yahya Abdul-Mateen II potrebbe averlo confermato.

Sebbene l’attore di Watchmen e Aquaman non menzioni effettivamente il NYCC nel suo post, condivide la foto di un berretto con un nuovo logo in stile animato per la serie.

Il responsabile dello streaming, della televisione e dell’animazione della Marvel, Brad Winderbaum, ha recentemente confermato il numero di episodi della serie, esprimendo anche il suo sostegno a Wonder Man definendola “la migliore serie che nessuno abbia mai visto”.

“Wonder Man è composta da otto episodi. È una novità assoluta per la Marvel”, racconta il dirigente a Collider. “Nasce direttamente dalle menti di Destin Daniel Cretton e Andrew Guest. Onestamente, è una delle mie cose preferite in assoluto. Penso che sia la serie migliore che nessuno abbia mai visto, e sono molto emozionato di vedere la reazione del pubblico. Penso che sia una lettera d’amore a ciò che facciamo come registi. È una lettera d’amore alla recitazione come professione, ed è una serie molto sincera e bella.”

Tutto quello che sappiamo su Wonder Man

I Marvel Studios hanno rivelato ben poco su Wonder Man, anche se sappiamo che Sir Ben Kingsley riprenderà il ruolo di Trevor Slattery in Iron Man 3 e Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli. Byron Bowers si è recentemente unito al cast, mentre Ed Harris, Bob Odenkirk e Courtney Cox sono tra coloro che si dice possano apparire.

Stella Meghie (The Photograph) si occuperà della regia di più episodi, mentre Cretton sarebbe stato incaricato di dirigere le prime due puntate. Wonder Man è stato precedentemente descritto come una “satira sui supereroi” e “una lettera d’amore a Los Angeles e all’industria”.

I produttori Destin Daniel Cretton e Andrew Guest stanno puntando su un tono simile a serie come Silicon Valley, Dave e Barry. Per quanto riguarda la durata degli episodi, Winderbaum afferma che varierà. “C’è un po’ di margine di manovra per quanto riguarda la durata degli episodi, quindi penso che il nostro episodio più breve duri circa 20 minuti, mentre il più lungo circa 40 minuti.”

Wonder Man ha fatto il suo debutto nei fumetti Marvel Comics nelle pagine di Avengers #9 nel 1964. Inizialmente un cattivo, fu poi ritrasformato in un eroe (e in un Vendicatore) negli anni Settanta. Il Tristo Mietitore è suo fratello e le sue onde cerebrali sono state utilizzate da Ultron come base per la Visione; in seguito, si è unito ai Vendicatori della Costa Ovest ed è diventato una star di Hollywood.

Wonder Man non ha ancora una data di messa in onda confermata, ma arriverà a dicembre prossimo.