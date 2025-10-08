Fast and Furious 11: la Universal lo realizzerà? Ecco cosa ha detto Vin Diesel

Fast X: Part 2 ha fatto pochi progressi da quando il suo predecessore è stato rilasciato nel 2023, e un recente rapporto solleva preoccupazioni sul fatto che il gran finale della serie potrebbe non avvenire affatto. La serie Fast era popolare fin dal suo esordio nel 2001, ma Fast Five del 2011 l’ha trasformata in un fenomeno al botteghino. È diventato uno spettacolo d’azione pieno delle più grandi star d’azione di Hollywood.

Furious 7 e The Fate of the Furious hanno incassato oltre 1 miliardo di dollari al botteghino. Tuttavia, la popolarità della serie è diminuita di recente, e gli incassi deludenti di F9 e Fast X dimostrano che il pubblico non è più così interessato alla storia di Dominic Toretto e della sua famiglia come un tempo. Nemmeno il folle cattivo interpretato da Jason Momoa è riuscito a salvare l’ultimo capitolo.

Essendo la prima parte di un finale in due parti, Fast X termina con un enorme cliffhanger, in cui Dom e suo figlio cercano di sopravvivere a una gigantesca esplosione causata da Dante, interpretato da Momoa. Tuttavia, il pubblico potrebbe non scoprire mai cosa succede a Dom, dato che Fast 11 non ha ancora una data di uscita e potrebbe non averla presto se la Universal e Vin Diesel non riusciranno a trovare un compromesso.

La Universal sta valutando di non realizzare Fast and Furious 11

Fast X non è stato un flop al botteghino, ma è stato una delusione per la Universal. Ha incassato 704 milioni di dollari in tutto il mondo, una cifra impressionante per qualsiasi film. Tuttavia, il film aveva un budget dichiarato di 340 milioni di dollari, il che significa che aveva bisogno di circa 850 milioni di dollari per andare in pareggio. Non essendoci riuscita, la Universal sta adottando un approccio più cauto per l’ultimo capitolo della serie.

In un nuovo articolo del The Wall Street Journal, è stato rivelato che il budget di Fast 11 è una preoccupazione significativa per lo studio. Secondo quanto riferito, la sceneggiatura iniziale richiederebbe un budget di 250 milioni di dollari, ma la Universal non è disposta a realizzare il film per più di 200 milioni di dollari. Parte di quel budget è destinato al numeroso cast del film e alle spese per le riprese in location internazionali.

Secondo l’articolo, la Universal sta cercando di limitare le location delle riprese all’estero e di ridurre il cast del film, ridimensionando i ruoli dei personaggi o eliminandoli del tutto. Si tratta di una sfida importante per il prossimo film, che ha già un cast imponente e dovrebbe vedere anche il ritorno di Dwayne Johnson e Gal Gadot.

Tutto ciò che Vin Diesel ha detto sullo sviluppo di Fast & Furious 11 dopo Fast X

Diesel è uno showman nel cuore. Vuole offrire la migliore esperienza possibile ai fan e rendere giustizia ai personaggi di questa saga. Tuttavia, la sua visione per Fast 11 potrebbe essere eccessiva per la Universal, soprattutto se lo studio sta cercando di ridurre il budget. Ha fatto diversi annunci, ma senza una sceneggiatura è difficile dire quali si realizzeranno.

In un post su Instagram che Diesel ha condiviso per celebrare la Festa del Papà nel 2024, l’attore di XXX ha condiviso il concept art di Fast 11 e l’ha definito un “road trip americano”. Una trama incentrata su un road trip potrebbe funzionare, dato che Dom e suo figlio viaggiano attraverso gli Stati Uniti cercando di trovare il resto della sua famiglia. Ciò consentirebbe anche alla Universal di girare il film principalmente in location nazionali.

Le altre grandi rivelazioni sono state condivise al FuelFest 2025 di Los Angeles (tramite HotCars). L’attore ha detto di aver concordato con la Universal di realizzare Fast 11 a tre condizioni. La prima era che avrebbe ricevuto una data di uscita nell’aprile 2027. La seconda era che avrebbe riportato le corse su strada a Los Angeles e la terza era che Brian O’Conner di Paul Walker sarebbe tornato.

Sulla base del rapporto del WSJ, non sembra che la Universal abbia accettato queste condizioni con Diesel, e l’attore stava semplicemente cercando di entusiasmare il pubblico. Una data di uscita nell’aprile 2027 non è realistica e il ritorno di Brian potrebbe essere vittima dei tagli al budget. Tuttavia, le corse su strada potrebbero ancora essere una parte essenziale di Fast 11.

Fast and Furious 11 vedrà la luce?

L’ultimo capitolo della saga Fast and Furious molto probabilmente verrà realizzato per un paio di motivi. È ancora una delle serie di maggior successo della Universal, e lo studio potrebbe trarne profitto se il film finale venisse realizzato con un budget ragionevole. L’articolo del WSJ afferma anche che gli sceneggiatori e i dirigenti stanno ancora cercando modi per continuare la serie con spin-off o serie TV.

Un altro motivo è l’effetto Diesel. È incredibilmente appassionato di Dom Toretto e di questa serie. È difficile credere che non sarebbe disposto a scendere a compromessi se lo studio gli chiedesse di apportare alcune modifiche alla trama. Concludere con un cliffhanger sarebbe un peccato, e Diesel sa che ci sono ancora molti fan che vogliono vedere come finisce questa storia.

La triste verità è che un budget inferiore per Fast X: Part 2 potrebbe essere la soluzione migliore. Il franchise è sfuggito al controllo e sta perdendo pubblico e critici con le sue sequenze d’azione esagerate e senza senso. È diventato una parodia di se stesso, e un ritorno alle sue origini più modeste, legate alle corse su strada, potrebbe essere proprio ciò di cui Fast 11 ha bisogno.

IN COPERTINA: Vin Diesel arriva al Charlize Theron Africa Outreach Project (CTAOP) 2023. Foto di Image Press Agency via DepositPhotos.com