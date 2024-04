X-Men ’97: Beau DeMayo rompe il silenzio sul controverso episodio “Ricordalo”

Nell’episodio recentemente rilasciato di X-Men ’97, Ricordalo, le Sentinelle hanno devastato Genosha, causando la morte scioccante di personaggi come Magneto e Gambit. Il viaggio nel tempo potrebbe alla fine ritrattare queste morti, ma se così fosse, si correrebbe il rischio di diminuire la posta in gioco delle future avventure di questa squadra.

Poco prima della première di due episodi di X-Men ’97, abbiamo appreso che lo showrunner Beau DeMayo è stato licenziato dai Marvel Studios. Non è stato fornito alcun motivo, anche se in seguito abbiamo saputo che potrebbe essere legato ai suoi problemi dietro le quinte o anche all’account OnlyFans non di nudo del regista.

Sebbene DeMayo non abbia ancora rotto il suo silenzio, poco dopo la pubblicazione di Ricordalo è intervenuto su X per commentare gli strazianti eventi visti nell’episodio. Rispondendo a decine di fan per ringraziarli del loro sostegno e dei loro apprezzamenti, DeMayo ha anche rilasciato alcune interessanti informazioni, confermando che Gambit è morto e condividendo le intuizioni sull’enorme quantità di lavoro svolto per raccontare questa storia.

Ha poi anche rivelato: “Il mio piano era che la prima metà della stagione avrebbe fatto sentire il pubblico della serie originale come se si trovasse in un momento storico pre-11 settembre, ricco di nostalgia e comfort. Poi doveva avvenire un evento simile all’11 settembre, o a Tulsa o ad altre tragedie di massa, che avrebbe ribaltato tutto ricordandoci di quanto il mondo non sia sicuro…“

La nuovissima serie X-Men ’97, composta da 10 episodi, è arrivata in streaming a partire dal 20 marzo. X-Men ’97 rivisita l’epoca iconica degli anni ‘90, mentre gli X-Men, un gruppo di mutanti che usa i propri poteri straordinari per proteggere un mondo che li odia e li teme, vengono messi alla prova come mai prima d’ora, costretti ad affrontare un nuovo futuro pericoloso e inaspettato. Il cast delle voci nella versione originale include Ray Chase (Ciclope), Jennifer Hale (Jean Grey), Alison Sealy-Smith (Tempesta), Cal Dodd (Wolverine), JP Karliak nel ruolo di Morph, Lenore Zann nel ruolo di Rogue, George Buza nel ruolo di Bestia, AJ LoCascio (Gambit), Holly Chou (Jubilee), Isaac Robinson-Smith (Alfiere), Matthew Waterson (Magneto) e Adrian Hough (Nightcrawler).