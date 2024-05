X-MEN ’97: gli eroi si vestono con nuovi costumi nella clip del penultimo episodio

Il secondo episodio del finale di stagione in tre parti di X-Men '97 arriva domani su Disney+ e in questa clip gli eroi mutanti indossano nuovi costumi per affrontare Bastion...

Mancano solo due episodi di X-Men ’97 e i Marvel Studios hanno rilasciato una clip dal penultimo capitolo della prima stagione, “La tolleranza è estinzione – Parte 2“. L’anteprima mostra i nostri eroi mutanti che indossano nuovi costumi per l’imminente battaglia con Bastion e le sue forze.

Gli abiti sono un misto tra i look classici della squadra (il costume originale di Jean Grey, Marvel Girl, per esempio) e i costumi indossati nelle pagine di The Uncanny X-Men. Nella clip si vede anche Jubilee bruciare il biglietto da visita di Roberto DaCosta, quindi Sunspot deve aver deciso di non unirsi alla battaglia.

L’ex showrunner Beau DeMayo ha accennato al cambio di costume quando ha condiviso il pilot non utilizzato di Pryde of the X-Men. A DeMayo è stato anche chiesto se ha mai sentito parlare dell’aggiunta di Kitty Pryde/Shadowcat al roster di X-Men ’97.

“Non l’ho fatto, ma il mio sospetto è che Jubilee e Kitty siano leggermente in competizione in termini di età e di posizione all’interno della squadra. C’è un modo per farlo, ma è probabile che si debba arrivare a una versione più vecchia di Kitty“. Lo show è già stato rinnovato per una seconda stagione e si dice che la Marvel ne stia pianificando molte altre, quindi è molto probabile che prima o poi vedremo Kitty – e molti altri personaggi – fare il loro debutto.

Guardate la nuova clip qui sotto e fateci sapere come pensate che andranno gli ultimi due episodi nella sezione commenti.

Cosa c’è da sapere su X-Men ’97?

La nuovissima serie X-Men ’97, composta da 10 episodi, è arrivata in streaming a partire dal 20 marzo. La serie rivisita l’epoca iconica degli anni ‘90, con il gruppo di mutanti che usa i propri poteri straordinari per proteggere un mondo che li odia e li teme, vengono messi alla prova come mai prima d’ora, costretti ad affrontare un nuovo futuro pericoloso e inaspettato. Il cast delle voci nella versione originale include Ray Chase (Ciclope), Jennifer Hale (Jean Grey), Alison Sealy-Smith (Tempesta), Cal Dodd (Wolverine), JP Karliak nel ruolo di Morph, Lenore Zann nel ruolo di Rogue, George Buza nel ruolo di Bestia, AJ LoCascio (Gambit), Holly Chou (Jubilee), Isaac Robinson-Smith (Alfiere), Matthew Waterson (Magneto) e Adrian Hough (Nightcrawler).