Superman che si infila gli stivali è già il miglior meme del 2025!

DC Studios e James Gunn hanno condiviso un primo sguardo a David Corenswet nei panni dell’Uomo di domani che vedremo in Superman del 2025. Anche se la fotosembra aver ricevuto una risposta ampiamente positiva, il modo in cui è stata presentata ha diviso le opinioni.

Piuttosto che uno scatto in azione o una posa iconica, Gunn ha tentato di far capire il fatto che questo Superman è più vicino a un uomo qualunque, che si mette gli stivali – o se li toglie – un piede alla volta, proprio come il resto di noi. Questa posa inconsueta per un eroe come Superman ha ovviamente generato in rete diversi pareri contrastanti, ma anche una miriade di meme.

Quello che sembra stia accadendo fuori dalla finestra di Superman è in egual misura grande argomento di discussione. Un’esplosione colorata scuote lo skyline di Metropolis, ma che l’eroe sembra ignorare.

Il DCEU è stato spesso oggetto di scherno, portando alla creazione di ogni tipo di meme per deriderlo. Sfortunatamente, le cose non sembrano essere realmente cambiate quando si tratta del DCU poiché sia i fan che i creativi hanno iniziato a cambiare lo sfondo – e persino a sostituire Superman – per prendere in giro la foto.

Questa probabilmente non è la risposta che DC Studios o Gunn si aspettavano, e anche se è improbabile che abbia importanza quando verrà finalmente distribuito il primo trailer di Superman, non è esattamente il miglior inizio per una campagna di marketing. Ecco di seguito alcuni dei meme migliori visti on line:

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane. Nel casta anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion. Sean Gunn, María Gabriela de Faría, Terence Rosemore, Wendell Pierce, Sara Sampaio, Anthony Carrigan, Pruitt Taylor Vince completano il cast.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro“, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro.

“Superman è il vero fondamento della nostra visione creativa per l’Universo DC. Non solo Superman è una parte iconica della tradizione DC, ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori di fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo”, ha detto Gunn durante l’annuncio della lista DCU. “Non vedo l’ora di presentare la nostra versione di Superman, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, film d’animazione e giochi”. Il film uscirà nelle sale l’11 luglio 2025.