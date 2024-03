I Marvel Studios hanno pubblicato la prima clip del terzo episodio di X-Men ’97 (qui la recensione) di domani, intitolato “Fire Made Flesh”. Nei momenti finali dell’episodio della scorsa settimana, una copia esatta di Jean Grey è arrivata alla villa, chiedendo l’aiuto degli X-Men. I fan dei fumetti sapranno bene che si tratta davvero di un clone di Jean (o potrebbe essere l’originale?) di nome Madelyn Pryor.

Mentre gli eroi mutanti tentano di capire cosa sta succedendo, apprendiamo che il doppelgänger di Jean è in realtà sotto l’influenza di un cattivo estremamente sinistro.

L’episodio di domani presenta il debutto del potente genetista Nathaniel Essex, alias Mr. Sinister, che torna per vendicarsi della squadra facendola precipitare in una realtà da incubo piena di creature demoniache. I critici, che hanno visto i primi tre episodi, sono rimasti entusiasti dello show, che era rimasto al 100% su Rotten Tomatoes da quando l’embargo sulle recensioni è stato revocato la scorsa settimana, ed è appena sceso al 98%.

"Oh dear." 😳

Watch this new clip from Marvel Animation's all-new #XMen97, now streaming only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/MeM057Dxyp

— Marvel Studios (@MarvelStudios) March 26, 2024