Il regista di Ghostbusters: Minaccia Glaciale, Gil Kenan, è stato recentemente intervistato dal canale YouTube A Trip to the Movies. La discussione si è concentrata principalmente sul film a breve nelle sale italiane, ma verso la fine ha toccato anche la stagione animata di Netflix.

Durante la chiacchierata, Kenan ha dichiarato: “È molto emozionante, ho appena guardato l’intera presentazione dello spettacolo. Ho visto i set e gli ambienti e ho appena visto il mio primo assaggio di un mondo di personaggi soprannaturali realizzato dal nostro brillante team creativo.” “Tutto quello che posso dire è che il lavoro viene svolto mentre parliamo. È in quello che chiamiamo ‘pieno sviluppo’. Si stanno scrivendo le sceneggiature e si stanno creando le illustrazioni. È un grande momento per essere fan di Ghostbusters.”

Non ci sono stati molti aggiornamenti dall’annuncio di giugno 2022 che ha rivelato che Sony Animation e Netflix stavano collaborando a un progetto animato di Ghostbusters. Sembra che il progetto sia rimasto inattivo per un po’ poiché Kenan ha confermato che le sceneggiature sono ancora in fase di scrittura. Kenan sta guidando lo sviluppo della serie insieme a Jason Reitman. Reitman ha diretto Ghostbusters: Legacy del 2021, mentre scriveva la sceneggiatura insieme a Kenan.

Il duo si è scambiato di posto per Minaccia Glaciale, con Kenan che dirige e scrive la sceneggiatura insieme a Reitman. È probabile che il lavoro della coppia sui film live-action abbia impedito loro di dedicare molto tempo alla serie animata, ma sembra che le cose siano destinate a cambiare.

Quali sono le prime reazioni al film Ghostbusters: Minaccia Glaciale ?

Sembra che i fan di lunga data del franchise si stiano divertendo, ma le recensioni per il film Ghostbusters: Minaccia Glaciale sono state contrastanti e negative e attualmente si trova al 45% su Rotten Tomatoes. Tuttavia, ha un punteggio di pubblico molto migliore, pari all’86%.

Ghostbusters: Minaccia Glaciale, la trama e il cast del film

In Ghostbusters: Minaccia Glaciale, la famiglia Spengler torna dove tutto è iniziato, l’iconica caserma dei pompieri di New York, e si unisce agli Acchiappafantasmi originali che hanno sviluppato un laboratorio di ricerca top-secret per portare la lotta ai fantasmi a un livello superiore. Quando la scoperta di un antico artefatto scatenerà una forza malvagia, i vecchi e nuovi Ghostbusters dovranno unire le forze per proteggere la loro casa e salvare il mondo da una seconda era glaciale.

Il nuovo film, seguito di Ghostbusters: Legacy e diretto da Gil Kenan, anche autrice della sceneggiatura insieme a Jason Reitman, è il quinto film della saga e vede molti dei membri superstiti del cast originale (tra cui Bill Murray, Ernie Hudson, Dan Aykroyd e Annie Potts) riunirsi con il cast presentato dal precedente film (Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Carrie Coon, Paul Rudd e Logan Kim). A loro si uniscono i nuovi arrivati Kumail Nanjiani e Patton Oswalt. sarà al cinema dall’11 aprile distribuito da Eagle Pictures.