Yellowjackets 3: trailer della terza stagione in arrivo

Il secondo trailer di Yellowjackets offre un nuovo sguardo alla terza stagione. La serie di successo segue la squadra di calcio femminile di un liceo dopo che il loro aereo si è schiantato nella natura selvaggia, insieme a ciò che accade ai sopravvissuti circa 25 anni dopo. La storia della terza stagione di Yellowjackets riprenderà dopo la fine del brutale inverno nella natura selvaggia e all’inizio dell’estate. Nella linea temporale attuale, vengono svelati nuovi segreti e Hilary Swank si unisce al cast, anche se l’identità del suo personaggio non è ancora stata rivelata.

Showtime ha rilasciato il trailer di Yellowjackets, che vede le ragazze prosperare nella natura selvaggia e mettere in discussione la leadership di Natalie. Questa messa in discussione è motivata dal fatto che Misty sostiene che Natalie sa dove si trova l’allenatore Scott e che forse non merita di essere la leader. La Jackie di Ella Purnell, morta alla fine della prima stagione, fa la sua comparsa, probabilmente nello stesso modo in cui è apparsa a Shauna nella seconda stagione. Decenni dopo, Shauna afferma che qualcuno vuole la sua morte e quella degli altri sopravvissuti, mentre Misty indaga. Guardate il trailer qui sotto:

Powered by

Cosa significa per i Yellowjackets

Dopo averla vista diventare l’originale Antler Queen nel finale della seconda stagione di Yellowjackets, la terza stagione vedrà Natalie potenzialmente perdere il suo potere. È già nota per essere uno dei personaggi che sopravvive nella natura selvaggia e riesce a tornare alla civiltà, ma nella terza stagione si troverà comunque in una situazione precaria. La giovane Natalie di Sophie Thatcher dovrà portare avanti la storia del personaggio in questa stagione, ora che la versione più anziana del personaggio interpretato da Juliette Lewis è morta.

Per quanto riguarda la trama dei giorni nostri, ci sono nuovi scatti del personaggio insanguinato della Swank, anche se lo show sta ancora mantenendo il riserbo su chi sia. Come Van nella seconda stagione, potrebbe essere un’altra sopravvissuta che non è stata inclusa nella prima stagione. È anche possibile che interpreti la persona che, secondo Shauna, vuole la morte dei sopravvissuti. Il personaggio della Swank dice: “Sei davvero pazzo”, ma non è chiaro a chi stia dicendo queste parole, anche se ci sono molti candidati plausibili.