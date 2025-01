Gabriel Basso: 10 cose che forse non sai sull’attore

Indicato come uno dei più promettenti e interessanti attori della sua generazione, Gabriel Basso si è in pochi anni guadagnato numerose lodi grazie alle sue convincenti interpretazioni. Destregiandosi tra film di alto profilo e progetti più autoriali, l’attore si sta smarcando da facili categorizzazioni per dare prova di un talento multiforme e in continua crescita.

Ecco 10 cose che forse non sai su Gabriel Basso.

Powered by

I film e i programmi TV di Gabriel Basso

1. Ha recitato in celebri film. Basso debutta al cinema con il film Ti presento Bill (2007), per poi recitare in Alice una vita sottosopra (2007), Alabama Moon (2009) e Super 8 (2011), regia di J. J. Abrams. In seguito recita in The Kings of Summer (2013), Anatomy of the Tide (2013), The Hive (2014), Barely Lethal – 16 anni e spia (2015), Ithaca – L’attesa di un ritorno (2015), regia di Meg Ryan, American Wrestler: The Wizard (2016), Una doppia verità (2016) e Elegia americana (2020), dove recita accanto ad Amy Adams e Glenn Close e grazie al quale ottiene grande popolarità. Torna poi a recitare nei film The Strangers: Capitolo 1 (2024), Trigger Warning (2024) e Giurato numero 2 (2024), di Clint Eastwood.

2. Ha preso parte a note serie TV. Oltre ai film per il cinema, Basso si è distinto anche per la sua partecipazione a celebri serie come iCarly (2009), Eastwick (2009), The Middle (2010), The Big C (2010-2013), R. L. Stine’s The Haunting Hour: The Series (2011), Perception (2012) e The Red Road (2014). Dal 2023 è protagonista della serie Netflix The Night Agent nel ruolo di Peter Sutherland, poi ripreso anche nella seconda stagione (qui la recensione) e che riprenderà anche nella già annunciata terza.

LEGGI ANCHE: The Night Agent – Stagione 2: cast e guida ai personaggi che ritornano

Gabriel Basso in The Night Agent

3. È il protagonista della serie Netflix. In The Night Agent Basso interpreta l’agente dell’FBI Peter Sutherland, un ruolo che inizialmente stava però per perdere. L’attore ha infatti ricordato: “Avevo fatto il provino mentre stavo girando un altro film, Trigger Warning, con Jessica Alba. Avevo la barba. Così, quando ho inviato il mio nastro, mi hanno rifiutato. Quando ho finito di girare Trigger Warning, ricordo di aver scritto di nuovo alla mia squadra chiedendo: “Ehi, cos’è successo con L’agente di notte, perché era bello. Hanno già fatto il casting?”. Mi hanno risposto di no. Così ho ripreso con una rasatura pulita e alla fine sono stato scelto”.

LEGGI ANCHE: The Night Agent – stagione 1, la spiegazione del finale

4. Ha eseguito quanti più stunt possibile. Basso è un grande appassionato di combattimenti e arti marziali, affermando: “Ho fatto pugilato per tutta la vita. Da bambino ho praticato il tae kwon do, una sorta di lotta sportiva. Credo che mi abbia aiutato nei movimenti. Ho fatto anche kickboxing e Muay Thai“. Proprio per questo, l’attore ha richiesto di poter interpretare lui stesso i tanti combattimenti che gli si vedono fare nel corso della serie The Night Agent e per i quali si è preparato con alcuni speciali allenatori.

Gabriel Basso ha interpretato J.D. Vance in Elegia americana

5. Ha interpretato l’attuale Vice Presidente degli Stati Uniti d’America. Nel 2020, Basso ha interpretato il ruolo di J.D. Vance nel film Elegia americana, che racconta l’infanzia difficile di Vance e il suo viaggio alla Horatio Alger attraverso la scuola di legge. Due anni dopo il film, Vance è stato eletto al Senato degli Stati Uniti, per poi divenire Vice Presidente nel novembre 2024 accanto al presidente Donald Trump. Basso e Vance si sono anche incontrati prima delle riprese del film. “Abbiamo parlato un po’. È un tipo a posto. Siamo entrambi del Midwest. Abbiamo parlato della vita, del crescere nei boschi”.

6. Il film gli fa oggi uno strano effetto. Proprio a seguito della nomina come Vice Presidente di Vance, il film è tornato in auge, riportando così alla luce anche l’interpretazione di Basso. A tal proposito, l’attore ha dichiarato: “È un po’ strano essere inclusi in quella linea temporale. Hanno fatto un film del suo libro, e il mio nome sarà sempre legato al suo”. Basso non si è però lasciato andare a giudizi di merito, affermando unicamente di non sapere bene cosa pensare del suo volto associato nel mondo del cinema all’attuale Vice Presidente.

Gabriel Basso è su Instagram

7. Ha un profilo sul social network. L’attore è naturalmente presente sul social network Instagram, con un profilo seguito attualmente da 346 mila persone. Su tale piattaforma egli ha ad oggi pubblicato appena una settantina di post, tutti relativi alle sue attività come attore o modello. Si possono infatti ritrovare diverse immagini relative a momenti trascorsi sul set ma anche foto promozionali dei suoi progetti. Seguendolo si può dunque rimanere aggiornati sulle sue attività.

Gabriel Basso ha una fidanzata

8. È molto riservato riguardo la sua vita privata. Per quanto riguarda la vita lontana dai set dell’attore, si sa ad oggi molto poco. Basso ci tiene infatti a far sì che il suo privato rimanga tale e pertanto non è solito condividere dettagli a riguardo. Ad oggi, dunque, non è noto se ha una fidanzata o meno, anche se si presume sia single.

Gabriel Basso ha una figlia

Gabriel Basso non è dunque attualmente sposato, ma ha però una figlia. Nell’agosto 2020, l’attore ha infatti annunciato la notizia su Instagram con una foto e una didascalia che diceva: “C’è un nuovo Basso sulla fioriera”. Dato che l’attore ha tenuto nascosta la sua vita privata, non è chiaro chi sia la madre di sua figlia.

Gabriel Basso ha origini italiane

9. Vanta origini italiane da parte del padre. Come si può intuire dal suo cognome, l’attore ha origini italiane attraverso il nonno paterno. Tuttavia, non è noto se Gabriel Basso abbia un qualche legame con l’Italia, se vi sia mai stato e se parli questa lingua. Non è inoltre noto da dove provenga il nonno, ma sappiamo che Basso è un cognome diffuso soprattutto nel Nord Italia, in Veneto, Piemonte, Liguria, Lombardia e Friuli.

L’età, l’altezza e il fisico di Gabriel Basso

10. Gabriel Basso è nato l’11 dicembre 1994 a St. Louis, Missouri, Stati Uniti. L’attore è alto complessivamente 1,83 metri. Basso è poi noto anche per il suo fisico atletico e muscoloso, per mantenere il quale ha dichiarato: “Nella vita reale tendo a tenermi in forma, combatto e mi alleno molto“.



Fonti: IMDb, Instagram, Distractify, Variety, Netflix