Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer – stagione 4: confermato il cambiamento di status di un membro del cast

Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer – stagione 4 sarà caratterizzata da un cambiamento di status per un membro chiave del cast. Il legal drama è stato recentemente rinnovato e la notizia arriva dopo che la terza puntata è emersa come uno degli show Netflix più popolari del 2024. La notizia arriva anche dopo il finale della terza stagione di The Lincoln Lawyer, in cui Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo) sembra essere incastrato per l’omicidio di un ex cliente e probabilmente costretto a difendersi da solo.

Insieme alla notizia che Netflix ha rinnovato il legal drama, Deadline ha confermato che Neve Campbell tornerà a vestire i panni dell’ex moglie di Mickey, Maggie McPherson, per tutti i dieci episodi della quarta stagione di Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer. Si tratta di un cambio di passo rispetto alla seconda stagione, in cui la star del franchise di Scream appariva a intermittenza. Nel frattempo, Maggie è apparsa solo in due episodi durante l’ultima puntata dello show. È stato inoltre confermato che Becki Newton, Jazz Raycole e Angus Sampson riprenderanno i rispettivi ruoli di Lorna, Izzy e Cisco.

Cosa significa il ritorno di Campbell per Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer

La maggiore presenza della Campbell nella quarta stagione di Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer potrebbe avere a che fare con il materiale di partenza. Maggie ha un ruolo relativamente piccolo in Gods of Guilt di Michael Connelly, da cui è tratta la terza stagione, ma ha un ruolo più importante in The Law of Innocence, che funge da base per i prossimi episodi. Nei romanzi di Connelly, Maggie si fa avanti in modo importante quando Mickey viene accusato di omicidio. Inizialmente fornisce un supporto emotivo. Ma quando sorgono complicazioni, Maggie deve assistere la difesa di Mickey.

Nelle stagioni 2 e 3, la Campbell è accreditata come membro del cast principale per gli episodi in cui appare.

Il ritorno di Maggie, in ogni caso, fa riemergere la questione della vita sentimentale di Mickey. L’adattamento introduce la relazione tra Mickey e la formidabile procuratrice Andrea Freemann (Yaya DaCosta), che non è un elemento presente nei libri. È una domanda aperta su come la presenza più completa della Campbell come Maggie nel cast di Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer avrà un impatto sulla nuova storia d’amore che Mickey ha instaurato con la sua ex rivale.