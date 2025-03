Your Friends & Neighbors, svelato il trailer della nuova serie con Jon Hamm

Apple TV+ ha svelato il trailer di Your Friends & Neighbors, la dramedy creata da Jonathan Tropper e interpretata e prodotta esecutivamente da Jon Hamm. La serie, già rinnovata per una seconda stagione, farà il suo debutto su Apple TV+ l’11 aprile con i primi due episodi dei nove totali, seguiti da un episodio a settimana fino al 30 maggio. Andrew “Coop” Cooper (Jon Hamm) è un gestore di fondi speculativi ancora alle prese con il suo recente divorzio che, dopo essere stato licenziato, cade in disgrazia; per sopravvivere inizia a rubare nelle case dei suoi vicini nel ricchissimo Westmont Village, solo per scoprire che i segreti e gli affari nascosti dietro quelle facciate sfarzose potrebbero essere più pericolosi di quanto abbia mai immaginato. Oltre ad Hamm, la serie è interpretata anche da Amanda Peet, Olivia Munn, Hoon Lee, Mark Tallman, Lena Hall, Aimee Carrero, Eunice Bae, Isabel Marie Gravitt e Donovan Colan. Prodotta da Apple Studios e da Tropper Ink, la serie è creata dall’autore di bestseller Jonathan Tropper, che ricopre il ruolo di showrunner e produttore esecutivo nell’ambito del suo accordo con Apple TV+. Inoltre, Jon Hamm è produttore esecutivo insieme a Connie Tavel e Craig Gillespie qui anche alla regia degli episodi 101-102. Gli altri episodi sono diretti da Stephanie Laing, Greg Yaitanes e Tropper.

