The Last of Us – Stagione 2: la linea temporale sarà diversa da quella del videogioco

Mentre ci avviciniamo sempre di più alla seconda stagione di The Last of Us della HBO, i creatori della serie Neil Druckmann e Craig Mazin hanno rivelato un dettaglio che cambia le carte in tavola. Secondo il team di sceneggiatori, la linea temporale dello show non seguirà l’esatta struttura del videogioco The Last of Us Part II, da cui la nuova stagione è stata tratta. Sebbene finora la serie sia rimasta in gran parte fedele al materiale di partenza, i fan possono ora aspettarsi alcuni cambiamenti significativi nella narrazione quando la seconda stagione debutterà ad aprile.

Parlando con Entertainment Weekly, Mazin ha confermato: “Certamente faremo un po’ di confusione con il tempo come era nel materiale di partenza, ma come ha detto Neil, abbiamo fatto un po’ di pasticci in modi che ci sembravano appropriati per lo show. Quando dico ‘pasticciare’, intendo dire che abbiamo determinato scientificamente e in modo narrativo ciò che ritenevamo di maggior impatto”.

Una delle caratteristiche principali di The Last of Us Part II è la sua narrazione non lineare, con la storia che cambia continuamente prospettiva tra Ellie e Abby attraverso diversi punti nel tempo; la struttura è fondamentale per l’impatto emotivo del gioco, in quanto sfida i giocatori a empatizzare con personaggi che inizialmente vedevano come nemici, anche se alla fine si tratta di una lotta per i giocatori. Tuttavia, i creatori dello show hanno lasciato intendere che stanno ripensando a come questa struttura possa funzionare per la televisione.

“È strano parlare di una storia la cui struttura potrebbe essere uno spoiler”, ha ammesso Druckmann. “Gran parte del tema del secondo gioco riguarda la prospettiva: l’eroe di qualcuno potrebbe essere il cattivo di qualcun altro e viceversa. Dirò solo che ci abbiamo pensato molto e abbiamo provato diverse cose. Ci sono alcune deviazioni nella collocazione delle cose”.

Cosa sappiamo su The Last of US – Stagione 2

In questo secondo capitolo della serie, cinque anni dopo gli eventi della prima stagione Joel (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey) saranno trascinati in un conflitto fra di loro e contro un mondo persino più pericoloso e imprevedibile di quello che si erano lasciati alle spalle.

La seconda stagione, in sette nuovi episodi, vede di nuovo protagonisti Pascal e Ramsey nei panni, rispettivamente, di Joel ed Ellie, insieme a Gabriel Luna che interpreta Tommy e Rutina Wesley nel ruolo di Maria. Le già annunciate new-entry nel cast sono invece Kaitlyn Dever che vestirà i panni di Abby, Isabela Merced nel ruolo di Dina, Young Mazino in quello di Jesse, Ariela Barer interpreterà Mel, Tati Gabrielle sarà Nora, Spencer Lord vestirà i panni di Owen, Danny Ramirez sarà Manny e Jeffrey Wright interpreterà invece Isaac. Catherine O’Hara è guest star della nuova stagione.

Basata sull’acclamato franchise videoludico sviluppato da Naughty Dog per le console PlayStation®, “The Last of Us” è scritta e prodotta esecutivamente da Craig Mazin e Neil Druckmann. La serie è una co-produzione con Sony Pictures Television ed è prodotta esecutivamente anche da Carolyn Strauss, Jacqueline Lesko, Cecil O’Connor, Asad Qizilbash, Carter Swan ed Evan Wells. Società di produzione: PlayStation Productions, Word Games, Mighty Mint e Naughty Dog.