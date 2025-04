Il Turco: recensione della prima parte della serie con Can Yaman

Dopo un lungo periodo di gestazione, cambi di programmazione e piattaforme, Il Turco è finalmente arrivato in Italia. Prodotta da Madd Entertainment e Ay Yapım, la serie televisiva – acquistata da Mediaset e trasmessa su Canale 5 – segna il ritorno sul piccolo schermo di Can Yaman, scomparso dai radar dopo l’ultima messa in onda di Viola come il mare 2, avvenuta nell’aprile dello scorso anno.

L’attore turco, ormai di casa in Italia, è stato impegnato sul set di Sandokan, produzione firmata Lux Vide che dovrebbe debuttare su Rai 1 entro la fine del 2025. Intanto, sta promuovendo Il Turco, un progetto a cui ha dedicato anima e corpo. La miniserie, diretta da Uluç Bayraktar, è stata girata tra Budapest e la zona di Moena, in Trentino, e vanta un cast internazionale. Tra i protagonisti spiccano l’italiana Greta Ferro, nei panni di Gloria, e l’inglese William Kemp, che interpreta l’antagonista Mete/Marco Benedetti da Vicenza.

Diviso in due parti, in onda l’8 e il 15 aprile, Il Turco si ispira al romanzo El Turco: Un’avventura inedita durante il secondo assedio di Vienna di Orhan Yeniaras.

La trama delle prime 3 puntate de Il Turco

Nel XIV secolo nasce un corpo militare privato messo a disposizione del sultano Orhan I: sono i giannizzeri, soldati strappati da bambini alle famiglie cristiane, convertiti e addestrati per servire l’Impero ottomano. Nel 1683, durante il secondo assedio di Vienna, molti di questi uomini combattono sotto il comando del Gran Visir Kara Mustafa.

Tra loro c’è Hasan Balaban, uno dei più forti giannizzeri, che viene accusato di tradimento. Per evitare la condanna a morte, sceglie l’esilio e, dopo essere stato ferito, trova riparo nel piccolo paese di Moena, in Trentino. Qui viene accolto da Gloria, una donna che vive ai margini del villaggio e che, per la sua forza e il suo pensiero libero, viene considerata una strega.

Nel corso delle prime tre puntate si scopre che il vero traditore dell’Impero non è Balaban, ma Mete – anche noto come Marco Benedetti da Vicenza – anch’egli un ex giannizzero, ora deciso a vendicarsi e a conquistare potere dopo essere stato sottratto alla sua famiglia da bambino. Mete dichiara guerra proprio a Moena, dove si trova Balaban, che si unisce a Gloria e agli abitanti per difendere il villaggio dall’oppressione.

Can Yaman, la prova di un attore in continua crescita

Sin dalla prima inquadratura, in cui Hasan Balaban è sospeso fra la vita e la morte, è evidente il salto di qualità compiuto da Can Yaman sul piano attoriale. Le sue precedenti interpretazioni – dalle dizi turche alle fiction italiane – avevano sempre conservato un tono leggero, romantico, tipico delle commedie. Con Il Turco cambia tutto: qui c’è la guerra, il sangue, la sofferenza che tempra corpo e mente. E c’è la grande Storia del Seicento, che arricchisce la profondità narrativa della serie.

Il lavoro fatto da Yaman su se stesso è tangibile, non solo fisicamente, ma anche a livello espressivo. I primi piani che la regia gli dedica esaltano il suo impegno e la volontà di dimostrare i progressi raggiunti negli ultimi anni. L’attore ha documentato spesso sui social i suoi allenamenti, necessari per affrontare le scene action presenti nel racconto, e il risultato si vede. Anche nelle sequenze più complesse, Yaman si muove con sicurezza, ritmo, passione. Un’intensità che emerge molto meno nella prima puntata, ma che esplode nella terza, sia nel flashback iniziale sia durante l’arrivo all’accampamento dei soldati di Mete.

Donne libere, fratelli risentiti, doppiaggi mal riusciti

Se l’interpretazione di Can Yaman nei panni di Hasan Balaban è tra le più riuscite della sua carriera – e ci dà un assaggio di ciò che potrebbe essere il suo Sandokan – non si può dire lo stesso per la sua partner su schermo. Greta Ferro, che incarna la lotta femminile contro un mondo patriarcale pronto a etichettare come “streghe” le donne libere e autonome, porta avanti un messaggio forte e attuale. Il suo lavoro è buono, ma l’efficacia emotiva risulta penalizzata da un doppiaggio poco armonioso, che ne attenua la forza espressiva.

Più coinvolgente è invece il rapporto tra Balaban e Mete: un conflitto che va oltre la semplice vendetta e mette in scena lo scontro tra due culture e due destini in fondo simili. Mete, diventato Marco, è il risultato del trauma vissuto nell’infanzia: strappato dalla sua famiglia, convertito all’Islam e addestrato come giannizzero, incarna il lato oscuro dell’Impero, quello che annulla l’identità e genera mostri.

Molto apprezzate le location naturali, che insieme alle scenografie contribuiscono a rendere ancora più vivido e credibile il contesto della narrazione, immerso nel paesaggio montano.Nel complesso, perciò, a parte qualche scena di combattimento un po’ macchinosa all’inizio e alcuni passaggi narrativi meno efficaci, Il Turco, per le prime tre puntate, si posiziona come una miniserie valida.