Il primo annuncio di Supersex aveva gettato una pruriginosa curiosità sul pubblico di Netflix e trai fan di Alessandro Borghi, un po’ meno eccitazione invece tra quelli di Rocco Siffredi, che hanno seguito e seguono il porno attore e la sua filmografia con passione e dedizione. Sì, perché provare a raccontare la vita di Siffredi era una sfida complicata, ci si sarebbe scontrati con lo snobismo, la chiusura mentale, la difficoltà di messa in scena, tutta una serie di ostacoli che in casa Netflix sono stati affrontati e superati, con risultati alterni.

Supersex, la storia di Rocco Siffredi

Supersex racconta di Rocco Tano, della sua infanzia e adolescenza a Ortona, della sua giovinezza a Parigi, dove, in compagnia di un fratello adorato e forse un po’ temuto, Tommaso, scopre la sua strada, capisce che quei vicoli bui e peccaminosi di Pigalle, nascondono posti segreti, dove lui può finalmente essere se stesso ed esercitare il suo superpoteri, quello del sesso. La serie è dunque una biografia che, tenendosi ai margini del mondo del porno, che Siffredi ha rivoluzionato e condizionato, racconta il ragazzo e l’uomo, i suoi timori, il prezzo che ha pagato per le sue scelte, il suo cammino verso l’immortalità.

La serie Netflix, composta da sei episodi e disponibile dal 6 marzo sulla piattaforma, prova dunque a gettare uno sguardo intimo sulla vita del celebre Siffredi, con Saul Nanni e Alessandro Borghi che si dividono il compito di mettere in scena poteri e debolezze di un uomo speciale. La serie, scritta da Francesca Mainieri e diretta da Matteo Rovere, Francesco Carrozzini e Francesca Mazzoleni, ambisce quindi a raccontare un retroscena mai narrato, e in qualche modo a dare un cuore e uno spirito a un uomo percepito sempre e solo di carne.

Da un grande potere derivano grandi responsabilità

Con questa premessa, è chiaro che non bisogna aspettarsi da Supersex un Boogie Nights all’italiana. La serie tocca solo le sponde del mondo del porno, ne racconta le difficoltà e le asprezze, e tende a mettere al centro della storia Rocco e il suo superpotere. Proprio così: che ci si riferisca alle dimensioni, alla libido, al desiderio, all’inclinazione, alla capacità di performare a comando, gli autori della serie scelgono di parlare di queste caratteristiche di Siffredi come di un superpotere. Il che inevitabilmente implica responsabilità e quindi un prezzo da pagare.

I supereroi compiono grandi imprese, è vero, ma sono anche sempre lacerati tra ciò che è giusto fare, ciò che desiderano fare e ciò che invece devono fare proprio perché investiti del potere di cambiare le cose e “salvare gli innocenti”. Un Rocco Siffredi novello Spider-Man, dunque, che deve decidere se salvare New York (seguendo quindi la sua vocazione) o salvare Mary Jane (prendersi cura degli affetti personali). Una cosa non può coesistere con l’altra, la serie dimostra questo, e forse anche la vita di Siffredi e di altre pornostar più o meno famose. Questa scelta, assolutamente legittima e comprensibile, arriva in un momento di grande esposizione mediatica del pornodivo, che sembra impegnato in un lungo processo di rivalutazione della sua immagine pubblica per cercare di scrollarsi di dosso uno stigma sociale che, nella società contemporanea, arriva insieme a determinate scelte di vita e di professione.

Questo punto di vista, questa tesi si avvale enfaticamente di enfasi e toni drammatici, raccontando la lotta interiore del giovane Rocco che a poco a poco abbandona Tano (nome di battesimo) per abbracciare Siffredi, il nome con cui è diventato un’icona.

Un’occasione mancata

Ci saranno tantissime recensioni di Supersex che sottolineano quanto la serie Netflix, che offre un altissimo valore produttivo, dalle scenografie alle musiche fino ai costumi e location, riesca a dare un volto umano e complesso a quello che tutti considerano soltanto una macchina del sesso, si spenderanno moltissime parole per decantare la bravura del cast: Alessandro Borghi e Saul Nanni sono assolutamente incredibili e con loro anche Adriano Giannini e Jasmine Trinca, davvero in stato di grazie nei ruoli di Tommaso e Lucia. Tutte osservazioni giuste e dovute a chi si è speso davvero tanto, emotivamente e fisicamente, per mettere in scena una storia così straordinaria e anche drammatica.

Ma la scelta di virare sul dramma umano fa perdere alla produzione una possibilità preziosissima. Si parla di sesso, si parla di relazioni aperte, di amore libero, di promiscuità eppure lo si fa sempre sotto la lente del dramma, addirittura con tocchi di thriller. Mai viene menzionata la gioia, la bellezza, il divertimento che può portare una relazione tanto libera e appagante con il proprio corpo. Il pornoattore è veicolo di drammi personali (di nuovo, sacrosanti e centrali nella storia), ma non appare mai soggetto attivo delle proprie scelte e in questo modo il sesso e l’erotismo diventano ossessione, qualcosa da gestire, da incanalare, da domare e che porta sofferenza.

Provare a essere provocatori e offrire un ritratto più leggero, senza cancellare per forza le ombre di una vita, avrebbe potuto forse davvero offrire uno sguardo meno giudicante sul mondo del porno. Ma forse autori e spettatori non sono ancora pronti a questo tipo di libertà.

Prendiamo quindi per buona questo punto di vista: la storia di questo ragazzo di Ortona che con il suo superpotere ha lasciato un segno nella storia del mondo, ha combattuto contro i suoi demoni e alla fine, almeno a giudicare da quello che dice Rocco Siffredi, quello vero, ha trovato l’equilibrio e l’amore, per la sua compagna, per la sua famiglia e per se stesso.