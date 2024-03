È stata rivelata una nuova foto dietro le quinte di Superman, che offre ai fan uno sguardo al set del film DC Studios in Norvegia.

Il regista James Gunn ha parlato con Svalbardposten (tramite Deadline ) delle riprese del film DC Universe in Norvegia. Il regista ha spiegato che la prima scena di Superman che va alla Fortezza della Solitudine è stata girata e che le Svalbard si sono rivelate il posto migliore per filmare queste scene.

“Abbiamo girato le prime scene [alle Svalbard], che mostrano Superman in fuga verso la Fortezza della Solitudine”, ha dichiarato Gunn (via VG ). “Volevamo un posto che fosse bello e che desse la sensazione di essere nel mezzo dell’Artico, quindi abbiamo esaminato diversi posti nel mondo. Ma ci sono state molte cose che ci hanno fatto vendere le Svalbard rispetto ad altri posti”.

First behind the scenes look at James Gunn’s ‘SUPERMAN’ filming in Norway.

“We have filmed the first scenes which are when Superman flees to the Fortress”

(Source: https://t.co/k2Erw3ZXyU) pic.twitter.com/vNjZxQze21

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 5, 2024