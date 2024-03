Captain America: Brave New World punterà i riflettori su Sam Wilson mentre brandisce lo scudo come il nuovo Capitan America del MCU. Tuttavia, non sarà solo nella sua battaglia con Red Hulk e The Leader perché la star di Top Gun: Maverick Danny Ramirez vestirà i panni di Falcon!

Oggi è apparsa online un’immagine promozionale raffigurante l’attore nei panni di Joaquin Torres, il che conferma che indosserà un casco molto in linea con la sua controparte dei fumetti.

Tuttavia, al posto del becco (che, senza gioco di parole, è un po’ sul naso), il nuovo supereroe dell’MCU indossa una grande visiera. Sembrava anche avere una tuta corazzata e dovrebbe essere interessante vedere come affronterà il suo nuovo ruolo.

Per ora non possiamo vedere le ali! Non possiamo condividere l’immagine, ma puoi dare un’occhiata a questa illustrazione promozionale raffigurante il nuovo Falcon del MCU facendo clic QUI.

Ramirez ha interpretato per la prima volta il personaggio in The Falcon e The Winter Soldier , dove è stato presentato come Primo Tenente dell’Aeronautica degli Stati Uniti.

Amico di Sam, non ha avuto un grande impatto e presumibilmente svolgerà un ruolo molto più importante in Captain America: Brave New World. L’ultima volta che l’abbiamo visto, Torres ha osservato Sam, ora Capitan America, pronunciare quel discorso ispiratore dopo la sconfitta degli Smashers.

Quello che sappiamo sul film Captain America: Brave New World

Captain America: Brave New World riprenderà da dove si è conclusa la serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier, seguendo l’ex Falcon Sam Wilson (Anthony Mackie) dopo aver formalmente assunto il ruolo di Capitan America. Il regista Julius Onah (Luce, The Cloverfield Paradox) ha descritto il film come un “thriller paranoico” e ha confermato che vedrà il ritorno del Leader (Tim Blake Nelson), che ha iniziato la sua trasformazione radioattiva alla fine de L’incredibile Hulk del 2008.

Secondo quanto riferito, la star di Alita: Angelo della Battaglia Rosa Salazar interpreta la cattiva Diamondback. Nonostante dunque avrà degli elementi al di fuori della natura umana, il film riporterà il Marvel Cinematic Universe su una dimensione più terrestre e realista, come già fatto anche dai precedenti film dedicati a Captain America. Ad ora, Captain America: Brave New World è indicato come uno dei titoli più importanti della Fase 5.