Camp Rock 3: annunciato il nuovo film con i Jonas Brothers

Interpretati da Demi Lovato e dai Jonas Brothers, Camp Rock del 2008 e Camp Rock: The Final Jam del 2010 hanno raccontano le vicissitudini di aspiranti artisti in un campo estivo musicale. Disney Branded Television ha ora annunciato che è in lavorazione un Camp Rock 3, con Joe, Nick e Kevin Jonas che riprenderanno i ruoli di Shane, Nick e Jason Gray, i membri della band immaginaria Connect 3. Lovato (che a quanto pare non reciterà nel film) e i Jonas Brothers saranno anche i produttori esecutivi, mentre tornerà anche Maria Canals-Barrera (I maghi di Waverly), membro del cast originale.

Sherry Cola fa il suo ingresso nella serie, mentre il cast dei nuovi partecipanti al campo include Liamani Segura nel ruolo di Sage, Malachi Barton nel ruolo di Fletch, Lumi Pollack nel ruolo di Rosie, Hudson Stone nel ruolo di Desi, Casey Trotter nel ruolo di Cliff, Brooklynn Pitts nel ruolo di Callie e Ava Jean nel ruolo di Madison.

La storia seguirà il ritorno dei Connect 3 al Camp Rock dopo aver perso il loro gruppo spalla, alla ricerca di nuovi talenti che aprano i loro concerti, scatenando una feroce competizione tra la nuova generazione di campeggiatori. Secondo quanto riferito, la produzione di Camp Rock 3 è iniziata questa settimana a Vancouver. Ayo Davis, presidente della Disney Branded Television, ha dichiarato in un comunicato:

“Camp Rock è una parte importante dell’eredità dei film originali Disney Channel, con musica indimenticabile, narrazione energica e personaggi che vivono ancora oggi nel cuore dei fan. Riportarlo in auge con Kevin, Joe, Nick e Demi è un momento che chiude il cerchio, e non vediamo l’ora di reintrodurre questo mondo a una nuova generazione.

Cosa aspettarsi da Camp Rock 3

I film di Camp Rock sono tra i Disney Channel Original Movie più popolari di sempre e il proseguimento della serie susciterà sicuramente sentimenti contrastanti nei fan. I ragazzi degli anni 2000 potrebbero essere affamati di questa particolare esplosione di nostalgia, ma non vorranno vedere i loro film preferiti dell’infanzia rovinati da un sequel scadente.

Il coinvolgimento di Lovato e dei Jonas Brothers è però un buon segno per Camp Rock 3, poiché loro sanno meglio di chiunque altro cosa ha reso efficaci i film originali. Potrebbe risultare in un’aggiunta gradita e fresca per i vecchi e i nuovi fan, con i protagonisti originali che assumono ruoli esecutivi, dove hanno più controllo creativo e possono attingere alle proprie esperienze.