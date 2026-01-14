HomeTrailerBen - Rabbia Animale: il trailer del nuovo horror di Johannes Roberts...
Trailer

Ben – Rabbia Animale: il trailer del nuovo horror di Johannes Roberts promette tensione e sopravvivenza

Redazione
Di Redazione

-

Altri video

È stato rilasciato il trailer ufficiale di Ben – Rabbia Animale, il nuovo film horror diretto da Johannes Roberts, pronto ad arrivare nelle sale italiane dal 29 gennaio, distribuito da Eagle Pictures. Le prime immagini anticipano un’esperienza cupa e claustrofobica, costruita come un crescendo di tensione in cui l’orrore diventa progressivamente sempre più concreto.

Con Ben – Rabbia Animale, Johannes Roberts torna a esplorare il territorio dell’horror puro, affidandosi a una messa in scena essenziale e a un’atmosfera che punta a mettere lo spettatore con le spalle al muro. Il trailer suggerisce un racconto dominato dalla paura fisica e psicologica, dove la minaccia è costante e la possibilità di fuga sembra ridursi minuto dopo minuto.

Un horror istintivo tra paura e sopravvivenza

Il film è una produzione Paramount Pictures, in collaborazione con Domain Entertainment e 18Hz Production, ed è prodotto da Walter Hamada, John Hodges e Bradley Pilz. La sceneggiatura è firmata dallo stesso Roberts insieme a Ernest Riera.

Dal trailer emerge un horror che fa della progressiva perdita di controllo il suo motore principale. Il titolo stesso, Rabbia Animale, richiama un istinto primordiale, una violenza che non è solo esterna ma che sembra contagiare l’ambiente e i personaggi, trasformando la lotta per la sopravvivenza nell’unica possibile via d’uscita.

Roberts costruisce l’attesa lavorando su spazi chiusi, suoni disturbanti e una regia che accompagna lo spettatore verso un punto di rottura inevitabile. L’orrore non viene mostrato subito in modo esplicito, ma si insinua gradualmente, rendendo ogni scelta sempre più urgente e ogni errore potenzialmente fatale.

Con Ben – Rabbia Animale, il regista promette un film capace di colpire sul piano viscerale, riportando l’horror a una dimensione fisica, tesa e senza respiro. L’appuntamento è fissato per il 29 gennaio al cinema, per un’esperienza che si preannuncia disturbante e ad alto tasso di adrenalina.

Articolo precedente
Perché Tehran 3 è una serie imperdibile su Apple TV
Articolo successivo
Michelle Yeoh reciterà in Avatar 4 e Avatar 5
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved