Ben – Rabbia Animale: il trailer del nuovo horror di Johannes Roberts promette tensione e sopravvivenza

È stato rilasciato il trailer ufficiale di Ben – Rabbia Animale, il nuovo film horror diretto da Johannes Roberts, pronto ad arrivare nelle sale italiane dal 29 gennaio, distribuito da Eagle Pictures. Le prime immagini anticipano un’esperienza cupa e claustrofobica, costruita come un crescendo di tensione in cui l’orrore diventa progressivamente sempre più concreto.

Con Ben – Rabbia Animale, Johannes Roberts torna a esplorare il territorio dell’horror puro, affidandosi a una messa in scena essenziale e a un’atmosfera che punta a mettere lo spettatore con le spalle al muro. Il trailer suggerisce un racconto dominato dalla paura fisica e psicologica, dove la minaccia è costante e la possibilità di fuga sembra ridursi minuto dopo minuto.

Un horror istintivo tra paura e sopravvivenza

Il film è una produzione Paramount Pictures, in collaborazione con Domain Entertainment e 18Hz Production, ed è prodotto da Walter Hamada, John Hodges e Bradley Pilz. La sceneggiatura è firmata dallo stesso Roberts insieme a Ernest Riera.

Dal trailer emerge un horror che fa della progressiva perdita di controllo il suo motore principale. Il titolo stesso, Rabbia Animale, richiama un istinto primordiale, una violenza che non è solo esterna ma che sembra contagiare l’ambiente e i personaggi, trasformando la lotta per la sopravvivenza nell’unica possibile via d’uscita.

Roberts costruisce l’attesa lavorando su spazi chiusi, suoni disturbanti e una regia che accompagna lo spettatore verso un punto di rottura inevitabile. L’orrore non viene mostrato subito in modo esplicito, ma si insinua gradualmente, rendendo ogni scelta sempre più urgente e ogni errore potenzialmente fatale.

Con Ben – Rabbia Animale, il regista promette un film capace di colpire sul piano viscerale, riportando l’horror a una dimensione fisica, tesa e senza respiro. L’appuntamento è fissato per il 29 gennaio al cinema, per un’esperienza che si preannuncia disturbante e ad alto tasso di adrenalina.