Michelle Yeoh reciterà in Avatar 4 e Avatar 5

Si è discusso molto sulla possibilità che James Cameron ottenga il via libera per realizzare Avatar 4 e Avatar 5. Cameron aveva precedentemente dichiarato a CrewCall che “dobbiamo guadagnare molto per poter continuare”, senza però specificare una cifra esatta. La preoccupazione riguarda principalmente i costi di produzione dei film di Avatar e la possibilità che la tecnologia necessaria diventi più economica tra tre o quattro anni. Detto questo, Cameron ha già girato alcune scene del quarto capitolo, alcune delle quali vedono la partecipazione di una nuova attrice: Michelle Yeoh, stando a quanto riportato da TVBS News Japan.

“Michelle Yeoh sarà sicuramente nel cast di Avatar 4, se riusciremo a realizzarlo. L’industria cinematografica è in crisi in questo momento e Avatar 3 è costato molto. Dobbiamo fare bene per poter continuare. Non solo dobbiamo avere successo, ma anche trovare un modo per realizzare Avatar 4 in modo più economico per poter andare avanti. Michelle sarà in Avatar 4 e Avatar 5. Interpreterà un personaggio in performance capture. Il nome del suo personaggio è Palakpuelat ed è una Na’vi”.

Cameron, come noto, ha girato Avatar: La via dell’acqua, Avatar: Fuoco e Cenere e una parte di Avatar 4 uno dopo l’altro durante i primi anni di produzione (circa dal 2017 al 2020), in gran parte a causa di problemi logistici come l’età dei membri più giovani del cast. Nell’ambito di queste riprese prolungate, Michelle Yeoh ha dunque a sua volta già girato alcune scene di Avatar 4.

Nonostante ciò, al momento il quarto e il quinto film non sono ancora confermati, ma è sempre più probabile che lo diventino. Avatar: Fuoco e Cenere, costato circa 400 milioni di dollari, sta raggiungendo il traguardo di 1,3 miliardi di dollari al botteghino mondiale e, secondo la maggior parte dei resoconti, è probabilmente al punto di pareggio. Il problema è che il capitolo precedente ha incassato 2,3 miliardi di dollari in tutto il mondo. Con ogni capitolo di Avatar, gli incassi al botteghino hanno registrato una tendenza al ribasso.

Detto questo, come ha specificato Cameron sopra, se riuscirà a trovare un modo per realizzare il prossimo film con un budget leggermente inferiore, allora non c’è motivo per cui la Disney non gli dia l’ok per realizzare Avatar 4. Ad ogni modo, la corsa in sala di Avatar: Fuoco e Cenere non è ancora finita e c’è ancora dunque margine di miglioramento per quanto riguarda i suoi incassi. Maggiori certezze potrebbero allora arrivare nelle prossime settimane.

