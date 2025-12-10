Aragorn potrebbe subire un recasting per The Hunt for Gollum

Si è parlato molto del prossimo film di Andy Serkis, Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum, che riunirà il cast originale per questo nuovo capitolo. Ian McKellen, Elijah Wood, Sean Bean e Orlando Bloom torneranno probabilmente nei loro rispettivi ruoli, ma che ne sarà di Viggo Mortensen? L’anno scorso, la sceneggiatrice de Il Signore degli Anelli, Philippa Boyens, ha confermato che il nuovo film prevede un ruolo di primo piano per Aragorn e che speravano di riavere Mortensen nel cast.

A quanto pare, potrebbe non essere così. Secondo Knight Edge Media il ruolo di Mortensen sarà infatti ricoperto da un attore più giovane. Lo studio inizialmente voleva utilizzare la tecnologia di ringiovanimento su Mortensen per farlo apparire più giovane, dato che Mortensen era semi-aperto a tornare per il ruolo. Il sito riporta che diversi attori hanno già incontrato il regista Serkis per discutere del ruolo, ma i loro nomi sono attualmente sconosciuti.

Che ruolo ha Aragorn in The Hunt for Gollum?

Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum è ambientato durante l’era de La compagnia dell’anello, poco prima che Frodo Baggins lasci la Contea per Rivendell. Il film inizierebbe dunque con Gandalf che manda Aragorn in missione per trovare Gollum. Boyens aveva inizialmente detto questo sul ritorno di Mortensen e, come si può intuire dalle parole, già l’anno scorso c’erano dei dubbi sul suo ritorno:

“Onestamente, dipenderà interamente da Viggo, in modo collaborativo, e siamo ancora in una fase molto iniziale“, ha detto. ”Ho parlato con Viggo, Andy Serkis ha parlato con lui, Peter Jackson ha parlato con lui, abbiamo parlato tutti tra noi e, onestamente, non riesco a immaginare nessun altro nel ruolo di Aragorn, ma dipenderà completamente e interamente da Viggo.

Se ci si chiede come McKellen, Bloom, Wood e Bean possano tornare, dato che sono tutti invecchiati di 20 anni, Boyens sembra aver trovato una risposta al problema, che potrebbe rivelarsi molto controversa. “So che Andy vuole lavorare con lui, ma non pensiamo di usare l’intelligenza artificiale, si tratta piuttosto di un trucco digitale, e la decisione di Viggo dipenderà interamente dalla qualità della sceneggiatura. E lui non ha ancora una sceneggiatura”.

“Quindi, per essere onesti con Viggo, vediamo se riusciamo a scrivere un ruolo abbastanza buono e se lui riesce a trovarci abbastanza da capire se è una performance che vuole intraprendere. Dopodiché, starà a Viggo e Andy decidere come realizzarlo”. Boyens aveva detto che se Mortensen non fosse stato disposto a tornare, avrebbero dovuto “cedere” il personaggio a un altro attore. Stando a quanto riportato dalla testata, potrebbe essere accaduto proprio questo, e si tratta di un’altra decisione controversa, che probabilmente non piacerà molto ai fan.