Hit Me Hard And Soft: il film concerto in 3D di James Cameron su Billie Eilish arriverà in primavera

Il film concerto di Billie Eilish, diretto da James Cameron, Hit Me Hard and Soft, annunciato dalla vincitrice di 9 Grammy a luglio, sarà distribuito dalla Paramount e la sua uscita è prevista per il 20 marzo 2026.

Deadline ha annunciato proprio questo venerdì che il film con Matt Stone, Trey Parker e Kendrick Lamar, originariamente previsto per il 20 marzo 2026, è stato posticipato a una data da definire per consentire ai due artisti di ultimare il film. La Paramount ha rapidamente colmato il vuoto.

La vincitrice di due premi Oscar, Billie Eilish, ha annunciato la notizia sui suoi social media. Inoltre, ha anche svelato la notizia al pubblico durante l’ultima tappa del suo tour Hit Me Hard and Soft a San Francisco, in California, stasera. Anche Cameron ha utilizzato i suoi social per annunciare l’uscita del film.

Eilish è già stata protagonista di un film concerto per il grande schermo, ad esempio il suo Live at the O2 nel 2023, tuttavia si è trattato di un’uscita limitata tramite Trafalgar Releasing che ha incassato solo 1,29 milioni di dollari al botteghino nazionale. Avere la spinta completa di Paramount da parte di uno studio importante è un’altra storia. A quanto pare, Melrose era uno dei diversi studi che stavano provando il Taylor Swift: Eras Tour prima che la famiglia Swift decidesse di distribuirlo direttamente con AMC Theatres; Quel film ha incassato 180,7 milioni di dollari negli Stati Uniti e 261,6 milioni in tutto il mondo (il distributore newyorkese Variance ha prenotato i cinema nordamericani per conto di AMC).

È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che la Paramount ha distribuito un film-concerto nelle sale. Uno dei più importanti del millennio è stato il film-concerto in 3D del 2011 “Justin Bieber: Never Say Never“, che ha incassato 73 milioni di dollari al botteghino nazionale (dopo un’apertura di 29,5 milioni di dollari) e quasi 100 milioni di dollari in tutto il mondo.

La Paramount ha annunciato all’inizio di questo mese che aumenteranno il numero di lungometraggi ad almeno 15 il prossimo anno.

Intanto, James Cameron ha in programma l’uscita di Avatar: Fuoco e Cenere il 17 dicembre. Che momento opportuno per presentare il trailer del suo film-concerto di Eilish davanti a milioni di persone.

Hit Me Hard and Soft è il terzo album in studio di Eilish. Alla 67a edizione dei Grammy Awards all’inizio di quest’anno, l’album e le sue canzoni hanno ricevuto un totale di sette nomination, tra cui Album dell’anno, Miglior album vocale pop, Canzone dell’anno e Disco dell’anno. Alla 68a edizione dei Grammy Awards del 1° febbraio 2026, il singolo “Wildflower” dall’album è stato nominato per Disco dell’anno e Canzone dell’anno.