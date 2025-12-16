Disclosure Day è il nuovo film di Steven Spielberg, ecco il trailer e la data d’uscita!

Il nuovo film di Steven Spielberg della Universal si intitolerà Disclosure Day. È stato pubblicato un nuovo trailer che potete vedere qui sopra, e l’uscita del film è prevista per il 11 giugno del prossimo anno.
Il film rappresenta il ritorno di Spielberg al suo terreno di invasione extraterrestre, reso popolare da successi come Incontri ravvicinati del terzo tipo, E.T. e La guerra dei mondi.
Nel trailer vediamo la ragazza del meteo, interpretata dalla candidata all’Oscar Emily Blunt, che non riesce a resistere mentre viene posseduta da un’entità straniera. Qualunque cosa stia succedendo nel mondo, attira anche l’attenzione di animali selvatici e suore. Nel film, anche Josh O’Connor. Al momento non si sa altro della storia.