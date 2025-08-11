The Gilded Age Stagione 3, spiegazione del finale: la più grande vittoria di Bertha ha un costo altissimo

Attenzione: SPOILER sul finale di The Gilded Age Stagione 3 – “Ho già preso una decisione”

Il finale di The Gilded Age Stagione 3 si è concluso con quello che Bertha Russell (Carrie Coon) pensava fosse il suo più grande trionfo, che si è trasformato nella crisi più grave che il suo matrimonio con George Russell (Morgan Spector) abbia mai affrontato. Mentre George si riprendeva da una ferita da arma da fuoco, Bertha ha organizzato un ballo a Newport con la partecipazione di sua figlia Gladys, Duchessa di Buckingham (Taissa Farmiga), e di Hector, Duca di Buckingham (Ben Lamb).

La magnifica serata di Bertha l’ha vista porre fine al divieto imposto dalla società newyorkese alle donne divorziate, invitando Aurora Fane (Kelli O’Hara) e Charlotte Dreyton (Hannah Shealy). Cedendo alle pressioni e per onorare sua figlia, la signora Astor (Donna Murphy), ha messo da parte il suo orgoglio e si è recata al ballo dei Russell. Questo consolidò lo status di Bertha come la nuova leader più influente dell’alta società newyorkese.

Nel frattempo, il dolore di Peggy Scott (Denee Benton) al suo ballo di Newport si trasformò in pura gioia quando il Dr. William Kirkland (Jordan Donica) prese la decisione cruciale di rinnegare sua madre, Elizabeth Kirkland (Phylicia Rashad), in favore della propria felicità. Alla luce della notizia di The Gilded Age Stagione 4 ufficialmente in arrivo, ecco i principali eventi del finale della terza stagione.

George Russell lascia Bertha nonostante lei abbia ragione su Gladys e il Duca

George non riesce a perdonare Bertha né se stesso

George Russell non si mostrò affatto provato al ballo di Bertha per sostenere la moglie nel suo momento di gloria, senza mai tradire la decisione che aveva già preso. La mattina dopo, George sgancia la bomba: dopo la sua esperienza di pre-morte, non riesce a perdonare né Bertha né se stesso per aver costretto Gladys a un matrimonio combinato. Nonostante George ammetta che Gladys e il Duca siano felici insieme, George cova risentimento nei confronti di Bertha per tutta la terza stagione.

Sebbene non abbiano pronunciato la parola “divorzio”, questa potrebbe essere la direzione verso cui George e Bertha si stanno dirigendo nella quarta stagione. È una svolta devastante per quello che è stato il matrimonio più incrollabile di The Gilded Age. Bertha sostiene di essere “spietata” nei confronti delle persone che ama, mentre George afferma di essere spietato solo negli affari. Eppure l’animosità di George nei confronti di Bertha è di per sé spietata.

Il dottor William Kirkland fa la proposta di matrimonio a Peggy Scott

Kirkland sfida la madre per amore

Peggy Scott diventerà la signora William Kirkland dopo aver accettato la proposta del medico. William non ha mai smesso di amare Peggy e ha avuto bisogno solo di tempo e di prospettive dopo che sua madre, Elizabeth, ha spietatamente rivelato il passato della signorina Scott per separarli. Per fortuna, il padre di William, Fredrick (Brian Stokes Mitchell), ha rimproverato la moglie autoritaria e le ha impedito di interferire con la felicità del figlio.

Il dottor William Kirkland ha ricevuto una somma incalcolabile di denaro come ringraziamento da George Russell per avergli salvato la vita. Peggy aveva bisogno di questa conferma dopo aver indossato quella che equivaleva a una lettera scarlatta come madre nubile che aveva perso il figlio. La signorina Scott merita la felicità, soprattutto ora che ha preso le distanze dal suo ex datore di lavoro, Thomas Fortune (Sullivan Jones). William è sempre stato fedele a Peggy e meritano di stare insieme.

Gladys, Duchessa di Buckingham, è incinta

Gladys e Hector sono davvero felici insieme

Il piano geniale di Bertha di far sposare Gladys con il Duca di Buckingham era insensibile nei confronti della sua unica figlia, ma la matriarca dei Russell è stata convalidata. Dopo un inizio difficile e un adattamento alla vita al Castello di Sidmouth, in Inghilterra, il matrimonio tra Gladys e Hector è felice, e ora lei è incinta. Questo lega ulteriormente i Russell ai Buckingham, poiché Gladys sarà la madre dell’erede di Hector.

Gladys aveva bisogno dell’aiuto di Bertha quando si trasferì per la prima volta in Inghilterra ed era dominata dalla sorella di Hector, Lady Sarah Vere (Hattie Morahan). Quando sua madre arrivò in suo soccorso, Gladys trovò la forza di tenere testa a Sarah e di affermarsi come Duchessa di Buckingham. Bertha reintegrò anche Adelheid (Erin Wilhelmi) come cameriera personale di Gladys. Ma quando la terza stagione di The Gilded Age finisce, Gladys non si è ancora resa conto che suo padre ha lasciato sua madre.

Agnes Van Rhijn nomina ufficialmente Ada Forte capofamiglia

Il testimone passa di sorella in sorella

Agnes Van Rhijn (Christine Baranski) ha trascorso la terza stagione di The Gilded Age affrontando la perdita di denaro e prestigio, mentre sua sorella, Ada Forte (Cynthia Nixon), diventava il capofamiglia della famiglia Van Rhijn. Nel finale della terza stagione, Agnes si è ufficialmente fatta da parte per amore della sorella, così che Ada ora è la matriarca della famiglia.

Agnes ha dato alla sorella la convalida che meritava perché Ada ha segretamente sostenuto Agnes nella sua scelta di diventare la nuova presidente della New York Heritage Society. Questo ha ripristinato il prestigio di Agnes nella società senza rivelare la perdita della sua fortuna, che Ada sta segretamente compensando finanziariamente. Agnes e Ada unite nel finale della terza stagione di The Gilded Age è un momento commovente e davvero meritato.

Oscar Van Rhijn ed Enid Winterton rinnovano la loro alleanza

Sono “Una coppia combattiva”

Nella prima stagione di The Gilded Age, Oscar Van Rhijn (Blake Ritson) si alleò con Enid Turner (Kelly Curran), la cameriera di Bertha Russell, quando tentò, invano, di sposare Gladys. Nel finale della terza stagione di The Gilded Age, Oscar e Turner, ora vedova e ricca signora Enid Winterton, rinnovano la loro alleanza con una nuova svolta: sposarsi e diventare “una coppia combattiva” nell’alta società newyorkese.

L’ex amante di Oscar, John Adams (Claybourne Elder), viene improvvisamente ucciso nell’episodio 6 della terza stagione di The Gilded Age, ma lascia a Oscar un cottage come suo rifugio privato.

In Enid, Oscar ottiene ciò che ha sempre desiderato: una moglie ricca e con un prestigio sociale che distoglierà lo sguardo dal fatto che lui sia gay. Per la signora Winterton, che fino a poco tempo prima era solo una domestica, Oscar conserva i legami persi con la morte dell’anziano marito Joshua (Dakin Matthews). Il ritorno di Oscar ed Enid come soci è uno sviluppo entusiasmante in vista di The Gilded Age Stagione 4.

Jack Trotter dà il benvenuto a Bridget nella sua nuova casa

A casa di Jack, Bridget non è una domestica

Jack Trotter (Ben Ahlers) ha guadagnato 300.000 dollari ed è diventato un uomo ricco e indipendente grazie alla sua invenzione della sveglia. Eppure, nonostante ora possieda una casa di proprietà con la servitù, Jack continua a far visita ai suoi amici a casa Van Rhijn. Quando Bridget (Taylor Richardson) è andata a trovare Jack a casa sua, lui l’ha accolta come ospite, dando il via a una possibile storia d’amore.

Nella prima stagione di The Gilded Age, Jack aveva una cotta per Bridget, ma lei non voleva una relazione, alludendo a un trauma del suo passato. Jack tentò di sposare la domestica dei Russell, Adelheid, ma lei lo rifiutò e si risentì dell’ambizione di Jack di affermarsi in società. Ora Bridget vede Jack con occhi nuovi e una nuova considerazione.

Larry Russell e Marian Brook si riconciliano, ma non si sposano (ancora)

Hanno bisogno di tempo per risolvere i loro problemi di fiducia

Larry Russell (Harry Richardson) e Marian Brook (Louisa Jacobson) sembravano una coppia ideale prima che un malinteso portasse Marian a rompere il fidanzamento. Larry, a sua volta, fu ferito dalla mancanza di fiducia di Marian e dalla sua volontà di andarsene immediatamente senza dare spiegazioni. Harry si offese anche perché Marian credette a Jack, il suo ex cameriere, invece di prenderlo in parola.

Al ballo di Bertha, tuttavia, Larry e Marian si riconciliarono timidamente, anche se non riprendono il fidanzamento. Maturi, Larry e Marian riconoscono di avere problemi che hanno bisogno di tempo per risolvere. Dopo il matrimonio di Gladys e la proposta di matrimonio di Peggy Scott, la terza stagione di The Gilded Age ha messo in secondo piano le potenziali nozze di Larry e Marian, ma forse Marian diventerà la signora Russell nella quarta stagione di The Gilded Age.

La quarta stagione di The Gilded Age ha un grande mistero da risolvere

Chi ha sparato a George Russell?

The Gilded Age Stagione 3 si conclude con la sconvolgente scena in cui George Russell abbandona Bertha, ma lascia un’altra questione irrisolta: chi ha cercato di far uccidere George? Un uomo ha fatto irruzione nell’ufficio di Russell e gli ha sparato alla fine dell’episodio 7, “Ex-Communicated”. Qualcuno ha dato l’ordine, ma nessuna risposta è stata rivelata nel finale di The Gilded Age Stagione 3.

Un magnate barone ladro come George Russell ha molti nemici, e il suo ex assistente, Richard Clay (Patrick Page), è in cima alla lista di coloro che odiano George. Senza dubbio, il signor Russell alla fine scoprirà chi ha cercato di farlo assassinare, e la risposta è uno dei tanti colpi di scena e momenti che il pubblico attende con ansia nella quarta stagione di The Gilded Age.