Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell’Infinito, trailer del film

Il trailer di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell’Infinito. Il film, diretto da Haruo Sotozaki, è il primo capitolo della trilogia cinematografica che rappresenta l’arco finale e il culmine della popolare e pluripremiata serie anime shonen. La saga di Demon Slayer, campione d’incassi in tutto il mondo, è tratto dal manga di Koyoharu Gotoge, che con oltre 150 milioni di copie è tra i primi dieci più venduti della storia.

Demon Slayer ha inizio quando Tanjiro Kamado, un ragazzo la cui famiglia è stata uccisa da un demone, si unisce al Demon Slayer Corps per far tornare umana la sorella minore Nezuko dopo che questa è stata trasformata in un demone.

Nell’aprile 2019, la serie anime televisiva Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha debuttato con Unwavering Resolve Arc, seguito dall’uscita del lungometraggio Mugen Train nell’ottobre 2020, dalle serie televisive Mugen Train Arc e Entertainment District Arc nell’ottobre 2021, da Il villaggio dei forgiatori di katana Arcnell’aprile 2023 e infine dal capitolo cinematografico Verso L’Allenamento Dei Pilastri uscito nel 2024.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell’Infinito sarà al cinema dall’11 settembre distribuito da Eagle Pictures.