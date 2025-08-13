Steve: Cillian Murphy è il preside di un riformatorio nel trailer del nuovo film Netflix

Netflix ha pubblicato il primo trailer di Steve, con protagonista il premio Oscar Cillian Murphy. Basato sul romanzo “Shy” di Max Porter del 2023, il film “segue una giornata cruciale nella vita del preside Steve (Murphy) e dei suoi studenti in un riformatorio dell’ultima possibilità, in un mondo che li ha abbandonati. Mentre Steve lotta per proteggere l’integrità della scuola e impedirne l’imminente chiusura, lo vediamo alle prese con i propri problemi di salute mentale. Parallelamente alle difficoltà di Steve, incontriamo Shy (Jay Lycurgo), un adolescente tormentato, diviso tra il suo passato e il suo futuro, che cerca di conciliare la sua fragilità interiore con il suo impulso all’autodistruzione e alla violenza“, secondo la sinossi ufficiale.

Accanto a Cillian Murphy e Jay Lycurgo (“Generation Z”, “The Batman”) recitano Tracey Ullman (“The Actor”, “Curb Your Enthusiasm”), Simni Ajikawo (“Top Boy”, “Venom: La furia di Carnage”) ed Emily Watson (“The Legend of Ochi”, “Dune: Pophecy”). Non è la prima volta che Murphy lavora in un’opera di Porter. Nel 2019 ha recitato nell’adattamento teatrale del suo libro del 2015 “Grief Is the Thing With Feathers”. I due hanno anche collaborato al cortometraggio del 2021 “All of This Unreal Time”. Murphy ha anche lavorato in precedenza con il regista di Tim Mielants, prima nella terza stagione di “Peaky Blinders” e poi nell’apprezzatissimo film del 2024 “Piccole cose come queste”.

Steve uscirà in alcuni cinema il 19 settembre e su Netflix il 3 ottobre.