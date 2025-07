Superman sta arrivando: 5 cose da sapere prima di guardare il film

Le prime reazioni a Superman sui social media sono uscite oggi, e possiamo dire che sono per lo più positive. Sebbene il film non stia ricevendo il riscontro unanime che alcuni si aspettavano, sembra comunque che il regista James Gunn abbia prodotto un successo. Le recensioni saranno più eloquenti, ma ci sono ancora molti dettagli interessanti da ricavare da queste prime impressioni.

Ecco cosa CBM ha scoperto sul film e cosa dobbiamo aspettarci, prima di vederlo in sala da domani, 9 luglio.

5 È il film di Superman che molti fan aspettavano L’Uomo d’Acciaio e i film dello “SnyderVerse” sono seguiti hanno una fanbase devota, ma la maggior parte dei fan DC sembra concordare sul fatto che il mondo abbia bisogno di un Superman un po’ più ottimista. Joss Whedon ce ne ha dato un assaggio nella sua versione altrimenti disastrosa di Justice League. Tuttavia, sembra che Gunn abbia realizzato un film che abbraccia la gioia intrinseca di questo personaggio, al posto di quella che era una versione in gran parte cupa di Zack Snyder. “Superman ci ricorda che Clark Kent è sempre stato un faro di speranza e della bontà che può esistere in questo mondo”, si legge in un verdetto. Un altro afferma che questa è “l’uscita cinematografica più vibrante, ottimista e incentrata sui personaggi dell’eroe da quando Richard Donner dirigeva la serie”. Un critico forse riassume al meglio la situazione promettendo un “viaggio senza sosta, pieno di umorismo, azione ed emozioni“.

4 Ci sono alcuni problemi evidenti Superman sta ricevendo molti elogi, ma non è certo perfetto, a giudicare da queste prime reazioni. È stato definito “un disastro, narrativamente e per il suo tono” e “un film [che] purtroppo cede sotto una trama contorta e spesso sciocca”. Anche gli effetti visivi sono stati criticati, anche se questo è meno sorprendente, dato che i film DC della Warner Bros. sono sempre stati un po’ incerti su questo fronte (basta guardare Flash e Black Adam per averne la prova). In effetti, potrebbe esserci un po’ troppa CGI, con un critico che sostiene che raggiunga i “livelli Marvel”. Un Superman troppo buffo e sciocco, a quanto pare è un argomento di discussione. Ad alcuni è piaciuto il tono bizzarro e ad altri no, quindi potrebbe dipendere da cosa ci si aspetta da un film di supereroi. Tuttavia, ci sono cose peggiori per questo genere che essere “divertente, vibrante [e] idiosincratico”.

3 David Corenswet è all’altezza © Warner Bros Discovery Sebbene sarebbe ingiusto definire David Corenswet uno “sconosciuto”, non è certo un nome familiare e porta con sé ben poco in termini di bagaglio per Superman. Tuttavia, proprio come la scommessa di Gunn ha dato i suoi frutti quando ha scelto Chris Pratt per il ruolo di Star-Lord, sembra che lo stesso si possa dire di Corenswet. “David Corenswet brilla di sincerità e forza“, ha scritto un critico, mentre un secondo ha sottolineato: “Corenswet ha quella scintilla eroica“. Anche il Lex Luthor di Nicholas Hoult viene elogiato, così come la Lois Lane di Rachel Brosnahan. Purtroppo, sebbene lei e Corenswet abbiano molta alchimia, c’è chi ha ritenuto che il loro tempo condiviso sullo schermo fosse troppo limitato. La critica peggiore al Superman di Corenswet non sembra nemmeno riguardare la sua interpretazione, ma riguarda più il modo in cui è scritto il personaggio. “David Corenswet interpreta un Superman dolce e fanciullesco, che viene costantemente preso a calci nel sedere; sarebbe meglio come protagonista in un film di Dudley Do-Right”, ha affermato un post.

2 È di nuovo Flash? L’idea che i critici siano “pagati” dagli studios è un mito perpetuato da chi cerca disperatamente un motivo per cui l’opinione di qualcuno non corrisponde alla propria. Tuttavia, negli ultimi anni gli studios hanno dato priorità agli account dei fan e agli influencer rispetto ai veri critici, ed è qui che si insinuano alcuni dubbi (gli eventuali punteggi di Rotten Tomatoes raramente coincidono con le lodi pubblicate su X). Le citazioni che abbiamo usato qui provengono da critici, ma alcuni dei verdetti estremamente positivi riportano inevitabilmente alla mente ricordi del 2023. Prendete Erik Davis di Fandango, ad esempio. Ora lavora per un’azienda che vende biglietti per il cinema, quindi, per quanto sia giustamente rispettato, è raro che dica qualcosa di negativo su un film. Ciononostante, gli studi cinematografici si assicurano spesso che le dichiarazioni entusiastiche di Davis siano in primo piano nel marketing, e nel 2023 ha definito Flash uno dei “migliori film di supereroi mai realizzati“. Quel post è stato poi cancellato, ma ha portato alcuni a mettere in discussione la sua affermazione secondo cui Superman è “il film di supereroi perfetto e un inizio fantastico per i nuovi DC Studios“. Ancora una volta, Davis è bravissimo in quello che fa, ma questo è un esempio tanto valido quanto altri per attendere le recensioni complete. Questo vale per la Marvel, la DC o qualsiasi altro film in uscita.