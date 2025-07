Dune – Parte Tre: confermato il titolo del film, a breve il via alle riprese

Il prossimo ritorno di Denis Villeneuve ad Arrakis è ufficialmente intitolato Dune – Parte Tre. Secondo alcune indiscrezioni, il film sarebbe inizialmente stato chiamato “Messia di Dune”, in riferimento al libro di Frank Herbert del 1969 da cui il film trarrà la sua trama, seguendo Paul “Muad’Dib” Atreides mentre assume il ruolo di imperatore. Su Rentrak, il film è però ora elencato come Dune – Parte Tre.

Come riportato da Variety, il film includerà anche sequenze girate con telecamere Imax. Tuttavia, Dune – Parte Tre non sarà interamente girato con telecamere Imax, seguendo le orme di Odissea di Christopher Nolan, che è il primo e finora unico film prodotto in questo modo. In un’intervista alla CNBC, il CEO di Imax Richard Gelfond sembrava suggerire che il prossimo capitolo sarebbe stato girato interamente con le telecamere proprietarie dell’azienda, ma sembra che si sia espresso male.

Le riprese di Dune – Parte Tre inizieranno a breve, con Timothée Chalamet e Zendaya che riprenderanno i loro ruoli. Anche Jason Momoa ha confermato che tornerà per il nuovo, dopo aver recitato nel primo ma non essere apparso nel sequel, in quanto il suo personaggio moriva nel primo film. Nel terzo, tuttavia, il suo Duncan Idaho tornerà come clone e avrà un ruolo particolarmente importante. Non resta a questo punto che attendere l’ufficialità dell’inizio delle riprese e di poter avere qualche prima immagine dal set.

Cosa aspettarsi da Dune – Parte Tre

In precedenza, parlando con la rivista Time, Villeneuve ha confermato che Dune 3 sarà basato sul secondo romanzo della serie di Frank Herbert, “Messia di Dune“. Il regista ha diviso il primo romanzo in due metà per adattarlo in due film. Ma il terzo film coprirà Messia di Dune nella sua interezza.

Nel film vedremo Timothée Chalamet nei panni di Paul Atreides, Zendaya nei panni di Chani, Rebecca Ferguson nei panni di Lady Jessica, Josh Brolin nei panni di Gurney Halleck, Javier Bardem nei panni di Stilgar, Austin Butler nei panni di Feyd-Rautha, Florence Pugh nei panni della Principessa Irulan, Dave Bautista nei panni della Bestia. Rabban, Léa Seydoux nel ruolo di Lady Margot, Stellan Skarsgård nel ruolo del Barone e Christopher Walken nel ruolo dell’Imperatore Shaddam IV.

In Dune – Parte Tre, tratto dal romanzo Messia di Dune di Frank Herbert, possiamo aspettarci una narrazione molto più intima e politica rispetto all’epica espansiva di Parte Due. Dopo aver conquistato Arrakis e assunto il ruolo di Imperatore, Paul Atreides dovrà affrontare le conseguenze del jihad scatenato in suo nome e il peso del potere assoluto. Il film esplorerà la disillusione di Paul, i suoi dubbi morali e le macchinazioni di chi vuole distruggerlo dall’interno. La storia si muoverà dunque tra intrighi religiosi, crisi identitarie e visioni profetiche, aprendo un nuovo capitolo più cupo e riflessivo nell’universo di Dune.

