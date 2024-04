Josh O’Connor: 10 cose che forse non sai sull’attore

Josh O’Connor è uno dei più promettenti attori della sua generazione, distintosi tanto al cinema quanto al cinema per la generosità con cui dà vita ai suoi personaggi, rendendoli sempre ricchi di un mondo emotivo che li rende particolarmente affascinanti e per cui viene facile porsi dalla loro parte. Con numerosi altri progetti in arrivo prossimanente, O’Connor è davvero uno degli attori che più si sta ritagliando un certo spazio nel panorama cinematografico attuale, vista anche la sua volontà di sperimentare oltre gli ambienti hollywoodiani.

Josh O’Connor: i suoi film e le serie TV

1. Ha recitato in celebri film. O’Connor ha iniziato ad ottenere ruoli importanti a partire da Cenerentola (2015), The Program (2015) e Florence (2016), con Meryl Streep, grazie ai quali ottiene maggiore notorietà. Successivamente recita in La terra di Dio (2017), Only You (2018), Le cose che non ti ho detto (2019), Emma. (2020), con Anya Taylor-Joy, Secret Love (2021), Aisha (2022) e La chimera (2023), grazie a cui ottiene ulteriore popolarità anche in Italia. Nello stesso anno recita in Lee e Bonus Track, mentre nel 2024 è tra i protagonisti di Challengers e prossimamente sarà tra i protagonisti di The History of Sound e Separate Rooms.

2. È noto anche per alcune serie TV. Dopo aver recitato in alcuni piccoli ruoli in alcuni episodi di serie come Lewis (2012), Doctor Who (2013), Law & Order: UK (2013) e Peaky Blinders (2014), O’Connor ottiene ruoli di maggiori rilievo in Ripper Street (2014), I Durrell – La mia famiglia e altri animali (2016-2019) e I miserabili (2018-2019). Ottiene poi la consacrazione grazie al ruolo del principe Carlo in The Crown, dove recita accanto a Olivia Colman, Helena Bonham Carter e Emma Corrin.

Josh O’Connor in The Crown

3. Ha interpretato il giovane principe Carlo. A partire dalla terza stagione di The Crown, O’Connor ha interpretato il principe Carlo. Inizialmente il ruolo non gli interessava e ha dovuto essere convinto a fare il provino. Il creatore Peter Morgan gli ha chiesto di leggere una scena in cui Charles si paragona a un personaggio del romanzo Dangling Man (1944) di Saul Bellow, in cui il personaggio aspetta di essere arruolato in guerra perché la guerra darà un senso alla sua vita. È stata proprio la “mancanza di scopo e di finalità della vita di Carlo come erede al trono” a far nascere in O’Connor l’interesse per il personaggio.

4. Ha trovato “orribile” il personaggio nella quarta stagione. O’Connor ha poi ripreso il ruolo per la quarta stagione di The Crown ma ha ammesso che il suo personaggio è “orribile” in quella stagione. Tuttavia, ha detto di comprendere la fonte del malcontento di Charles, affermando che tutto si riduce al fatto che egli ha passato tutta la sua vita a essere trascurato. Originariamente, poi, la quarta stagione doveva concludersi con il Camillagate. O’Connor, però, si è rifiutato di girare questo momento della vita di Carlo, che è stato dunque eliminato.

5. Ha vinto importanti premi per la sua interpretazione. Per la sua interpretazione del principe Carlo nelle stagioni 3 e 4 di The Crown, O’Connor si è aggiudicato un Premio Emmy, due Screen Actors Guild Awards, un Critics Choice Television Award e un Golden Globe nella sezione migliore attore in una serie drammatica, nonché due candidature al BAFTA Television Award.

Josh O’Connor parla italiano per La chimera

6. Ha imparato a parlare un po’ di italiano per il film. In La chimera (qui la recensione), il film di Alice Rohrwacher, O’Connor interpreta il tombarolo di nome Arthur, ruolo per il quale ha avuto modo di incontrare e parlare con dei veri tombaroli, preparandosì così a tale personaggio. In particolare, però, O’Connor ha imparato anche quel poco di italiano stentato che si sente parlare al suo personaggio. L’attore ha raccontato di aver trovato la cosa tutt’altro che semplice, ma di essere infine riuscito a parlare in italiano per le riprese.

Josh O’Connor in Challengers

7. È tra i protagonisti del film di Luca Guadagnino. O’Connor è uno dei tre protagonisti del film Challengers (qui la recensione), dove recita accanto a Zendaya e Mike Faist. Interpreta Patrick Zweig, di professione tennista. Per il ruolo, O’Connor si è cimentato non solo nel frequentare lezioni di tennis, ma ha anche interpretato il suo personaggio dai 18 ai 31 anni di età, cosa resa possibile da alcuni accorgimenti resi possibili dai truccatori.

Josh O’Connor ha recitato in Peaky Blinders

8. Ha recitato in tre episodi di Peaky Blinders. I fan dell’attore lo hanno ora riscoperto anche in Peaky Blinders, dove O’Connor ha recitato nella seconda stagione assumendo il ruolo di James e comparendo complessivamente in tre episodi. James era il compagno di casa della sorella di Tommy Shelby (interpretato da Cillian Murphy), Ada Thorne (Sophie Rundle). La prima volta che gli spettatori incontrano James è quando Tommy va a trovare Ada a casa sua e scambia James per il nuovo fidanzato di lei.

Josh O’Connor è su Instagram

9. Ha un profilo sul social network. L’attore è naturalmente presente sul social network Instagram, con un profilo seguito attualmente da 475 mila persone. Su tale piattaforma egli ha ad oggi pubblicato appena un’ottantina di post, sue fotografie di luoghi visitati o oggetti incontrati nella sua vita quotidiana. Non ci sono molte foto dedicate alla sua attività da attore, salvo qualche post più recente, per cui è possibile che con la crescente notorietà l’attore decida anche di impostare in modo diverso il proprio profilo.

Josh O’Connor: età, altezza e dove vive l’attore

10. Josh O’Connor è nato il 20 maggio 1990 a Southampton, Regno Unito. L’attore è alto complessivamente 1,85 cm. O’Connor ha vissuto in una casa vittoriana a Shoreditch e si è trasferito brevemente a New York per un “periodo con la sua ex compagna”, prima di tornare nel Gloucestershire nel 2023, dove ha acquistato una casa a Woodchester, un villaggio fuori Stroud.

Fonti: IMDb, Instagram, The Guardian, The Cut, Stroud Times