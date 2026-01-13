Due Procuratori: trailer del nuovo film di Sergei Loznitsa, dal 12 febbraio al cinema

Ambientato nel 1937, nel pieno del terrore staliniano, Due Procuratori è ispirato a un racconto di Georgy Demidov, ex prigioniero politico sopravvissuto ai gulag sovietici. Loznitsa porta lo spettatore nel cuore oscuro dell’Unione Sovietica, costruendo un racconto di forte impegno civile, che utilizza il passato per interrogare il presente e riflettere sui meccanismi del potere totalitario.

Un thriller morale tra ideologia, giustizia e repressione

Il film ruota attorno a due figure speculari, incarnazioni opposte di uno stesso sistema. Da un lato c’è Aleksandr Kornev, giovane procuratore alle prime armi, idealista e profondamente convinto dei valori originari della Rivoluzione, interpretato da Aleksandr Kuznetsov. Dall’altro emerge la figura di un procuratore di regime, potente e spietato, che ha piegato quegli stessi ideali alla logica della repressione, interpretato da Alexander Filippenko e affiancato da Anatoli Bely.

La vicenda prende avvio quando una delle migliaia di lettere scritte da detenuti ingiustamente accusati riesce, contro ogni previsione, a sfuggire alla distruzione e ad arrivare sulla scrivania del giovane Kornev. Convinto che dietro quell’appello si nasconda un abuso, il procuratore cerca di incontrare il prigioniero, vittima di agenti corrotti dell’NKVD, la polizia segreta sovietica. La sua ostinata ricerca di giustizia lo condurrà fino a Mosca, negli uffici del Procuratore Generale, mettendolo di fronte a un sistema in cui burocrazia, paura e complicità si alimentano a vicenda.

Rigoroso nella messa in scena e attraversato da atmosfere kafkiane, Due Procuratori costruisce una tensione costante, quasi da thriller, che accompagna lo spettatore fino all’ultima sequenza. Loznitsa firma un’opera asciutta e implacabile, che racconta il sistematico annullamento dell’opposizione e la trasformazione della legge in strumento di terrore, mostrando come il regime finisca per rendere tutti sospetti e potenzialmente colpevoli.

Il film sarà inoltre presentato in anteprima al Trieste Film Festival, alla presenza del regista, prima dell’uscita ufficiale nelle sale. Con Due Procuratori, Sergei Loznitsa conferma ancora una volta il suo cinema di denuncia, capace di usare la Storia come specchio inquietante del nostro tempo.