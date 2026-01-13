Scooby-Doo: la riprese della serie Netflix inizieranno ad aprile!

Dopo le prime indiscrezioni e voci su una serie live-action di Scooby-Doo! su Netflix emerse nel 2024, ora ci sono forti indicazioni che il progetto stia finalmente procedendo dietro le quinte. Secondo un nuovo rapporto, come riportato da DiscussingFilm, le riprese dovrebbero iniziare ad aprile.

La sinossi originale del progetto recita: “Durante la loro ultima estate al campo estivo, i vecchi amici Shaggy e Daphne vengono coinvolti in un mistero inquietante che ruota attorno a un cucciolo di alano smarrito che potrebbe essere stato testimone di un omicidio soprannaturale. Insieme alla pragmatica e scientifica Velma, originaria della città, e allo strano ma affascinante nuovo arrivato Freddy, i quattro si mettono alla ricerca della soluzione del caso che li sta trascinando in un incubo inquietante che minaccia di svelare tutti i loro segreti“.

Josh Appelbaum e Scott Rosenberg (From, Citadel della MGM) sono alla guida del progetto in qualità di sceneggiatori e showrunner. In un comunicato stampa del marzo 2025 che annunciava ufficialmente la serie, il vicepresidente delle serie sceneggiate di Netflix, Peter Friedlander, ha condiviso il suo entusiasmo, dicendo: “La Mystery, Inc. è tornata in attività! Siamo entusiasti di portare Scooby-Doo in televisione come serie live-action per la prima volta”.

“L’amato franchise ha avuto un impatto innegabile sulla cultura pop: è ricco di temi universali sull’amicizia che generazioni di fan hanno abbracciato da tempo. Insieme alle potenti case di produzione Berlanti Productions e Midnight Radio, ci impegniamo a deliziare i fan di lunga data e ad aprire un mondo di avventure groovy per una nuova era di ragazzini ficcanaso”.

Il veterano dell’Arrowverse Greg Berlanti è il produttore esecutivo e ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Uno dei miei primi e preferiti lavori a Hollywood è stato quello di sedermi con Bill Hanna e Joe Barbera mentre firmavano le celle di animazione. Josh, Scott e tutti quelli di Midnight Radio hanno creato una storia che cattura il loro spirito straordinario e la loro geniale creazione. Siamo grati a loro e a tutti quelli della Warner e Netflix per la collaborazione che ha contribuito a dare vita a questa versione di Scooby-Doo!”.

Si prevede (ma non è confermato) che il cane protagonista sarà realizzato in CGI. Prossimamente dovrebbero invece essere annunciati i protagonisti dei quattro personaggi umani