Scream 7: il trailer del Super Bowl!

La Paramount ha anticipato il Super Bowl pubblicando online lo spot del Big Game di Scream 7 con quasi una settimana di anticipo. Della durata di meno di un minuto, contiene alcune nuove scene di Ghostface, Sidney (Neve Campbell) e altri personaggi. Ma gran parte del filmato è costituito da frammenti riciclati del trailer originale di Scream 7.

Con Scream 7 in uscita nei cinema il 27 febbraio, la Paramount ha sfruttato lo spot televisivo per informare i fan che la serie sta per tornare e che i biglietti saranno in vendita il giorno dopo il Super Bowl, oggi, 9 febbraio. Lo spot è stato ora trasmesso come parte della copertura pre-calcio d’inizio.

La trama di Scream 7

Quando un nuovo assassino mascherato da Ghostface semina il terrore nella tranquilla cittadina dove Sidney Prescott (Neve Campbell) ha ricostruito la sua vita, i suoi incubi più profondi diventano realtà: la prossima vittima designata è sua figlia (Isabel May). Decisa a proteggere ciò che ama, Sidney dovrà riaprire le porte del suo passato e affrontare, una volta per tutte, l’orrore che pensava di aver lasciato alle spalle.