HomeTrailerScream 7: il trailer del Super Bowl!
Trailer

Scream 7: il trailer del Super Bowl!

Chiara Guida
Di Chiara Guida

-

Altri video

La Paramount ha anticipato il Super Bowl pubblicando online lo spot del Big Game di Scream 7 con quasi una settimana di anticipo. Della durata di meno di un minuto, contiene alcune nuove scene di Ghostface, Sidney (Neve Campbell) e altri personaggi. Ma gran parte del filmato è costituito da frammenti riciclati del trailer originale di Scream 7.

Con Scream 7 in uscita nei cinema il 27 febbraio, la Paramount ha sfruttato lo spot televisivo per informare i fan che la serie sta per tornare e che i biglietti saranno in vendita il giorno dopo il Super Bowl, oggi, 9 febbraio. Lo spot è stato ora trasmesso come parte della copertura pre-calcio d’inizio.

La trama di Scream 7

Quando un nuovo assassino mascherato da Ghostface semina il terrore nella tranquilla cittadina dove Sidney Prescott (Neve Campbell) ha ricostruito la sua vita, i suoi incubi più profondi diventano realtà: la prossima vittima designata è sua figlia (Isabel May). Decisa a proteggere ciò che ama, Sidney dovrà riaprire le porte del suo passato e affrontare, una volta per tutte, l’orrore che pensava di aver lasciato alle spalle.

Articolo precedente
Il film Rogue Squadron di Star Wars riceve aggiornamenti dallo sceneggiatore
Articolo successivo
Il futuro del nuovo spin-off di Game of Thrones è promettente: lo showrunner guarda oltre la stagione 2
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved