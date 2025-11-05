Five Nights at Freddy’s 2, il trailer Ufficiale italiano!

Universal ha pubblicato un nuovo trailer di Five Nights at Freddy’s 2, a un mese dall’uscita nelle sale. Diretto da Emma Tammi, il sequel è ambientato un anno dopo, quando Abby (Piper Rubio) cerca di ricongiungersi con i suoi amici animatronici. Le preoccupazioni di Mike (Josh Hutcherson) lo spingono a cercare risposte sulle origini della Freddy Fazbear’s Pizza.

Secondo la Universal, l’ultimo trailer offre una panoramica completa degli animatronici e delle minacce che attendono Mike, Abby e Vanessa (Elizabeth Lail).

Il filmato si apre con Vanessa che si sveglia da un incubo e svela una versione più giovane di lei che scappa e si nasconde da suo padre, William Afton (Matthew Lillard), indicando che il sequel approfondirà la storia delle origini di Springtrap.

Il nuovo filmato mostra anche il ritorno di Lillard nei panni di Springtrap, anche se questo sembra essere riservato ai flashback a causa del destino del suo personaggio alla fine di Five Nights at Freddy’s.

Dopo che Skeet Ulrich di Scream ha confermato la sua partecipazione a Five Nights at Freddy’s 2, il trailer rivela finalmente la sua prima apparizione, apparentemente nei panni di Henry Emily. Mentre Mike indaga, scopre la verità su ciò che è successo alla sua defunta figlia dopo aver saputo dei cinque bambini scomparsi.

Henry è un personaggio fondamentale ma invisibile nella serie di videogiochi originale, che guida i giocatori tramite cassette che li aiutano a sopravvivere contro gli animatronici. Era un ex migliore amico di William e co-fondatore della Fazbear Entertainment.

Con l’ingresso ufficiale di Ulrich nella serie Five Nights at Freddy’s, si segna la sua reunion con Lillard dopo che entrambi hanno interpretato il Ghostface originale. Mentre erano alleati nella serie slasher, la loro dinamica sembra essere diversa nel sequel di Five Nights at Freddy’s, dato che Henry è un avversario dell’antagonista di Lillard.

Il trailer si conclude con uno sguardo terrificante su una serie di animatronici legati, noti come animatronici Withered, che iniziano a terrorizzare gli abitanti della città e Vanessa.

Poiché il trailer suggerisce che il sequel affronterà il retroscena di Springtrap, ciò significherebbe che essi sono una parte fondamentale della storia. I Withered animontronics erano le versioni preesistenti e, a causa del loro stato, sono stati sostituiti dalle loro controparti attuali in vista di una grande riapertura.

In un’intervista all’inizio di quest’anno, Lillard ha rivelato che il team creativo dietro al sequel “ha imparato la lezione… e ha ascoltato il pubblico” dopo che il film originale ha ricevuto un’accoglienza mista. Ha accennato al fatto che il seguito avrebbe avuto più azione e jump scare.

Il primo film è diventato il film di maggior incasso della Blumhouse, guadagnando 297,1 milioni di dollari nonostante le difficoltà causate dalla pandemia. Si prevede che il sequel avrà lo stesso successo, se non maggiore, continuando la serie positiva dello studio in quello che è stato un anno deludente al botteghino.

Five Nights at Freddy’s 2 uscirà nelle sale il 5 dicembre 2025.