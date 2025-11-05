The Lost City: la spiegazione del finale del film

Il finale di The Lost City è felice per Loretta e Alan. Diretto da Aaron e Adam Bee, il film vede protagonisti Sandra Bullock, Channing Tatum e Daniel Radcliffe alla ricerca di un antico manufatto. The Lost City segue Loretta Sage (Bullock), una scrittrice di romanzi rosa di successo che è nel bel mezzo di un tour promozionale quando viene rapita dal miliardario e criminale Abigail Fairfax (Radcliffe), alla ricerca della Tomba di Calaman e del tesoro che contiene: la Corona di Fuoco.

Fairfax crede che Loretta sia l’unica persona in grado di aiutarlo a trovarla, perché ha scritto di questa misteriosa Città Perduta di D nel suo ultimo romanzo. Fairfax sarebbe riuscito nel suo intento, se non fosse stato per Alan (Tatum), il modello di copertina della serie di romanzi rosa di Loretta, che cerca di salvare l’autrice dalle grinfie dell’avido riccone. The Lost City si conclude con Loretta e Alan in vacanza insieme. Con Loretta che ha scritto un nuovo libro ed è più felice che mai, il film porta a termine la storia di lei e Alan.

Perché Alan voleva davvero salvare Loretta

Alan potrebbe aver espresso solo una parte del motivo del suo audace tentativo di salvare Loretta, ma c’è molto di più. Era molto coinvolto con Loretta, e non solo perché era il modello di copertina del suo libro. Alan apprezzava davvero Loretta come persona e voleva che lei capisse che la sua vita poteva essere migliore di quella che era. Lei stava resistendo a malapena e, per molti versi, anche lui. Proprio come Alan voleva essere visto come qualcosa di più di un modello di copertina, voleva che Loretta superasse i propri limiti in modo che entrambi potessero vedersi pienamente per quello che erano realmente dentro.

Pur sapendo quanto fosse imbarazzante per lui posare come modello per una serie di libri romantici, Alan alla fine ha imparato ad accettarlo. Lo stesso vale per Loretta, che ha studiato archeologia e lingue morte prima di diventare scrittrice. Alan vuole che lei accetti quanto i suoi libri rendano felici le persone e che viva la vita al massimo nonostante tutto. Il cuore di Alan era sicuramente nel posto giusto e lui ha fatto del suo meglio per essere audace, ispirato dal suo eroico omologo letterario.

Cos’è il Pozzo delle Lacrime Infinite?

Il Pozzo delle Lacrime Infinite è un indizio tratto dal geroglifico che Loretta è riuscita a tradurre. Inizialmente credeva che fosse una sorta di metafora, ma si è rivelato essere un luogo reale. Il Pozzo delle Lacrime Infinite è il luogo in cui Calaman e sua moglie Taha sono stati sepolti insieme. Il luogo non è una tomba nel senso tradizionale del termine: non si trova in una zona facilmente individuabile o visitabile da molti.

Il Pozzo delle Lacrime Infinite è piuttosto un riferimento letterale. Dopo la morte di Calaman, Taha non smise mai di piangere il suo amato e il luogo della sua tomba non solo è circondato dall’acqua, ma anche da diverse cascate che scorrono verso il basso come lacrime che cadono dagli occhi di Taha. È anche un parallelo diretto con la storia di dolore di Loretta e con quanto amasse suo marito.

La Tomba di Calaman e la Corona di Fuoco sono reali?

La Tomba di Calaman e la Corona di Fuoco non si basano su alcuna leggenda o storia reale. The Lost City si presenta come una versione moderna di Romancing the Stone o Indiana Jones, con un pizzico di Tomb Raider aggiunto per buona misura. Ma, proprio come Indiana Jones, i manufatti antichi e la leggenda della Città Perduta di D sono mitologie create appositamente per il film.

Certo, qualcosa come il Santo Graal si basa su tradizioni reali, ma The Lost City sembra aver inventato tutte le sue leggende. Detto questo, la città perduta di D stessa potrebbe essere modellata sulla città perduta di Atlantide, un’isola immaginaria che, secondo la leggenda, si trovava nel mezzo dell’Oceano Atlantico. In The Lost City, la città del titolo non è mai stata trovata perché era nascosta sotto la lava che l’aveva seppellita.

Cosa succederà a Loretta e Alan?

Ci è voluto un po’ di tempo, ma Loretta e Alan alla fine di The Lost City si sono finalmente messi insieme. Il film si conclude con loro in vacanza dopo che Loretta ha finito un altro libro e, considerando quanto tempo ci è voluto alla coppia per arrivare dove sono alla fine, è probabile che resteranno insieme per un bel po’ di tempo. A questo punto, Loretta ha accettato il fatto che Alan sia il suo modello di copertina, e lui è contento di sapere che il suo lavoro porta molta gioia ai lettori.

Finalmente sulla stessa lunghezza d’onda e a proprio agio l’uno con l’altra, Loretta e Alan sono pronti a continuare a conoscere se stessi insieme e individualmente, magari in un’altra avventura archeologica. Ciò che è chiaro è che la coppia è sicuramente innamorata e, anche se è difficile dire per quanto tempo resteranno insieme, ci si può aspettare che non si tratti di una storia d’amore di breve durata.

Perché Rafi aiutava Fairfax nonostante le sue origini

In The Lost City, Rafi, uno dei principali scagnozzi di Abigail Fairfax, lo aiuta a trovare la tomba di Calaman e la Corona di Fuoco. Si scopre che Rafi è originario dell’isola e che sua nonna gli raccontava storie su ciò che sarebbe accaduto se la tomba fosse stata profanata. Tuttavia, nonostante gli avvertimenti e il disagio che prova, continua a lavorare con Fairfax, lasciando piuttosto oscure le sue motivazioni.

Alla fine abbandona Fairfax, ma è possibile che all’inizio della spedizione Rafi fosse attratto dal denaro di Fairfax. Probabilmente non sapeva fino a che punto Fairfax si sarebbe spinto né quanto i suoi sentimenti e il suo legame con le sue origini gli avrebbero impedito di aiutare il miliardario a realizzare il suo furto su larga scala. Una volta resosi conto della situazione, ha cambiato idea, anche se il film non approfondisce molto i suoi pensieri.

Il vero significato di The Lost City

The Lost City parla della ricerca di ciò che sembra impossibile. Per Alan, si tratta di ottenere l’approvazione di Loretta al di là del suo essere un modello di copertina ottuso; per Loretta, si tratta di scegliere di scrivere la propria storia e continuare a vivere dopo la perdita del marito, oltre che di trovare la tomba di Calaman. Alan è determinato ma terrorizzato all’idea di trovare Loretta da solo, ma lo fa comunque. Nel frattempo, Loretta diventa irremovibile nel voler trovare la tomba di Calaman perché è un’avventura che non avrebbe mai pensato di intraprendere e deve portarla a termine.

All’inizio, il viaggio di entrambi i personaggi sembrava insormontabile, ma man mano che crescono e riconoscono certe cose, diventano più vulnerabili e aperti a farsi vedere. Questo è particolarmente vero per Loretta, che si è chiusa in se stessa e si è isolata dal mondo per cinque anni. Alla fine di The Lost City, si trova in una situazione molto migliore ed è disposta a credere in ciò che sembra irraggiungibile.

Cosa succede nella scena a metà dei titoli di coda di The Lost City

C’è una scena a metà dei titoli di coda che porta un momento scioccante sia per Loretta che per Alan mentre continuano a costruire la loro storia d’amore. Alan aveva reclutato Jack Trainer (Brad Pitt), un ex agente della CIA senza difetti, per aiutare a salvare Loretta. Questo ha funzionato bene fino a quando Jack ha liberato facilmente Loretta e si è preparato a fuggire con lei, quando è stato colpito alla testa dai mercenari di Fairfax, apparentemente uccidendolo. Tuttavia, Jack appare ad Alan e Loretta nella scena a metà dei titoli di coda di The Lost City ed è ancora vivo.

Jack spiega poi ai due che è sopravvissuto perché gli esseri umani usano solo il 10% del loro cervello, quindi quando è stato colpito alla testa, si è semplicemente spostato in un altro 10% del suo cervello che non era stato danneggiato dall’attacco. Si basa sull’idea che il 90% del cervello umano è spesso inutilizzato, e la battuta è che Jack è così perfetto da poter scegliere quale parte del suo cervello utilizzare per sopravvivere. Dato che Jack rimane uno dei personaggi migliori del film, questa battuta che lo mostra vivo è stata un momento clou per concludere The Lost City.