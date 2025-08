Highest 2 Lowest: il trailer del film di Spike Lee

Oggi Apple Original Films ha presentato il trailer di Highest 2 Lowest, il nuovo thriller diretto da Spike Lee, in arrivo il 5 settembre su Apple TV+.

Di cosa parla Highest 2 Lowest?

Quando un magnate della musica (Denzel Washington), noto per avere “il miglior orecchio del settore”, viene preso di mira per un riscatto, si scontra con un dilemma morale di vita o di morte. Denzel Washington e Spike Lee si riuniscono per la quinta volta nella loro lunga collaborazione professionale per una reinterpretazione di “High and Low”, il crime thriller del grande regista Akira Kurosawa, ora ambientato nelle strade pericolose della New York di oggi.

Completano il cast Jeffrey Wright, Ilfenesh Hadera e A$AP Rocky.