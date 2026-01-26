Crime 101 – La Strada del Crimine: il nuovo trailer italiano

Il nuovo trailer di Crime 101 – La Strada del Crimine, il thriller interpretato da Chris Hemsworth (Avengers: Endgame, Furiosa: A Mad Max Saga), Mark Ruffalo (Avengers: Endgame, Povere Creature!) e Barry Keoghan (Gli Spiriti dell’Isola, Saltburn).

Tratto dall’acclamato racconto di Don Winslow, il film è scritto e diretto da Bart Layton (American Animals, L’impostore – The Imposter). Nel cast anche Monica Barbaro (A Complete Unknown), Corey Hawkins (Il colore viola), Jennifer Jason Leigh (The Hateful Eight), Nick Nolte (Cape Fear – Il promontorio della paura, Die My Love) e il premio Oscar® Halle Berry (Moonfall).

Crime 101 – La Strada del Crimine sarà al cinema da giovedì 12 febbraio distribuito da Eagle Pictures.

La trama di Crime 101 – La Strada del Crimine

L’avvincente ed elegante thriller Crime 101 – La Strada del Crimine racconta la storia di Davis (Chris Hemsworth), un ladro sfuggente le cui rapine magistralmente pianificate hanno da tempo lasciato la polizia senza indizi. Davis sta organizzando il colpo più ambizioso della sua carriera — quello che spera possa essere l’ultimo — quando il suo cammino si incrocia con quello di Sharon (Halle Berry), una disillusa assicuratrice con cui è costretto a collaborare, e di Orman (Barry Keoghan), un rivale dai metodi molto più pericolosi. Con l’avvicinarsi del furto multimilionario, l’inarrestabile tenente Lubesnik (Mark Ruffalo) si avvicina alla verità, facendo crescere la tensione e rendendo sempre più sottile il confine tra cacciatore e preda. Ognuno dei protagonisti dovrà confrontarsi con il prezzo delle proprie scelte — e con la consapevolezza di essere ormai oltre il punto di non ritorno.

